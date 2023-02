ChatGPT: Wie gut kennt sich Künstliche Intelligenz in Altena aus?

Von: Jona Wiechowski

Die Stadt Altena ist für seine Burg bekannt – die Frage beantwortet ChatGPT richtig. Foto: MÄRKISCHER KREIS © MÄRKISCHER KREIS

Wenn Altena auf einmal 19 000 Einwohner hat und der Bürgermeister nicht bekannt ist: Künstliche Intelligenz wird immer ausgereifter. Im Altena-Quiz überzeugen allerdings nicht alle Antworten.

Altena - „In der Welt der künstlichen Intelligenz ist es möglich, dass Computer-Programme in Echtzeit menschenähnliche Gespräche führen können. Eines dieser Programme ist das Chat-Programm ChatGPT, das von der künstlichen Intelligenz-Forschungsorganisation OpenAI entwickelt wurde. In diesem Artikel werden wir das Potenzial von ChatGPT testen, indem wir ihm Fragen über die Stadt Altena stellen und sehen, wie es darauf reagieren wird.“

Den vorherigen Absatz hat nicht der Autor geschrieben, sondern die künstliche Intelligenz „ChatGPT“, die von OpenAI entwickelt wurde. Die Anweisung an das Programm lautete: „Schreibe einen Einstieg für einen Zeitungsartikel, in dem dem Chat-Programm Chat-GPT Fragen über die Stadt Altena gestellt werden sollen.“

Mit jeder Menge Zeitungsartikeln, Bücher und anderen Texten wurde das Modell trainiert; hat gelernt, wie Sprache funktioniert. Der große Unterschied zu einer auf den ersten Blick vergleichbaren Suchmaschine wie Google ist: ChatGPT ist darauf ausgelegt auf Fragen direkt zu Antworten, während Google in erster Linie Listen von Links bereitstellt.

Innerhalb von nur fünf Tage hatte ChatGPT über eine Millionen Nutzer. Bei Schülern ist es beliebt, weil es Hausaufgaben in Sekundenschnelle lösen kann: Rechnungen spuckt es sofort aus, auf Nachfrage mit dem kompletten Rechenweg. An der Universität von Pennsylvania hat ChatGPT den Master in Betriebswirtschaftslehre mit einer 2 absolviert. Ein Professor hatte getestet, wie die Software die Aufgabenstellung der Masterabschlüsse beantworten würde.

Aus kurzen Fragen kann es ausführliche Aufsätze schreiben. Und, vielleicht noch beeindruckender: Riesige Texte kann es in Stichpunkte zusammenfassen. Nur, wenn’s aktuell wird, kommt das Modell an seine Grenzen: Denn trainiert wurde es nur mit Daten bis zum Jahr 2021.

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen – was ist das? Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Bereich der Computerwissenschaft, der sich mit der Entwicklung von Computersystemen befasst, die eine menschenähnliche Intelligenz zeigen. KI-Systeme können Aufgaben ausführen, die normalerweise nur von Menschen erledigt werden können, wie zum Beispiel das Verstehen von Sprache, das Lösen komplexer Probleme oder das Lernen aus Daten. Maschinelles Lernen (ML) ist eine spezielle Art von KI, die sich auf das Lernen von Computersystemen konzentriert, indem sie aus Daten lernen und Muster erkennen, um Vorhersagen und Entscheidungen zu treffen. Das Sprachmodell GPT-3 – das Herz von ChatGPT – wurde mithilfe von maschinellem Lernen trainiert. Konkret: Mit einer riesigen Menge an Texten lernte das Modell zu verstehen, wie Sprache funktioniert und Texte gebildet werden. Jedes Mal, wenn das Modell einen neuen Text generiert, vergleicht es diesen mit Beispielen, mit denen es gelernt hat. Wenn es einen Fehler macht, wird es darauf hingewiesen – und lernt immer weiter. Inzwischen ist das Programm so gut, dass es Text erschaffen kann, die kaum oder gar nicht mehr als computer-erstellte zu erkennen sind. GPT-3 wurde anhand von 175 Milliarden Datenpunkten trainiert: mit einer Vielzahl an Texten aus dem Internet, darunter Websites, Nachrichtenartikel, Bücher, Inhalte aus sozialen Medien und anderen öffentlich verfügbaren Quellen. Wichtig: Die Daten reichen nur bis ins Jahr 2021. Deswegen ist das Wissen von aktuellen Ereignissen stark eingeschränkt. GPT-4, der Nachfolger von GPT-3, der aktuell entwickelt wird, wurde angeblich mit rund 100 Billionen Datenpunkten trainiert – einem Datensatz, der fast 600 Mal so groß ist. OpenAI-Chef Sam Altmann drosselte zuletzt allerdings die gerade im Internet in entsprechenden Kreisen extrem hohen Erwartungen, sprach mit Blick darauf von „völligem Bullshit“. Es bleibt abzuwarten, wie leistungsstark der Nachfolger tatsächlich sein wird – und der Nachfolger davon...

Wir haben das Programm mit Fragen über die Stadt Altena herausgefordert. Erste Frage: „Wieviele Einwohner hat die Stadt Altena in NRW?“ Antwort: „Altena ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Laut den jüngsten Schätzungen aus dem Jahr 2021 hat die Stadt etwa 19 000 Einwohner.“ Etwas großzügig. IT.NRW als statistisches Landesamt spricht zum Stichtag 30. Juni 2022 von exakt 16 444 Menschen, die in der Burgstadt leben.

Keine Informationen zum Bürgermeister

Die Frage, wie der Bürgermeister von Altena heißt, kann ChatGPT nicht beantworten: „Ich kann keine aktuellen Informationen über den Bürgermeister von Altena in Nordrhein-Westfalen bereitstellen, da mein Wissensstand bei 2021 endet“, heißt es. Allerdings weiß das Modell auch nicht, wer vor 2021 Bürgermeister war: „Ich habe keine Informationen darüber, wer der Bürgermeister von Altena vor 2021 war.“ Uwe Kober ist allerdings bereits seit Ende 2020 Altenas Bürgermeister...

Das Chat-Fenster bei ChatGPT ist vergleichbar mit dem bei Whatsapp – nur, dass statt einem anderen Menschen, eine künstliche Intelligenz auf die Nachrichten antwortet. Mal besser (wie hier im Beispiel) und manchmal auch schlechter. © SCREENSHOT

Deutlich besser steht das Modell da, wenn man es danach fragt, für was die Burgstadt bekannt ist. „Die Stadt Altena in Nordrhein-Westfalen, Deutschland ist vor allem für ihre Burg Altena bekannt, die eines der ältesten Burgenmuseen Deutschlands beherbergt“, heißt es. Und weiter: „Die Burg wurde im 12. Jahrhundert erbaut und diente im Laufe der Geschichte als Wohnsitz, Kaserne und Gefängnis. Heute ist sie ein beliebtes Touristenziel und bietet Einblicke in die Geschichte der Region sowie in das Leben im Mittelalter.“ Haut hin.

Ein Blick in die Nachbargemeinde

Ein Blick in die Nachbargemeinde Nachrodt-Wiblingwerde. Die Anweisung an ChatGPT lautet, etwas über die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde zu erzählen: „Nachrodt-Wiblingwerde ist eine Gemeinde im Kreis Märkischer Kreis in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Die Gemeinde entstand im Jahr 1975 durch den Zusammenschluss der Orte Nachrodt und Wiblingwerde.“ Jedenfalls das Jahr ist falsch – 1907 entstand die Gemeinde aus dem Zusammenschluss von Kelleramt (seither Nachrodt genannt) und Wiblingwerde. Weiter erklärt die künstliche Intelligenz: „Die Region ist geprägt von ihrer ländlichen Schönheit und ist ein beliebter Wohnort für Menschen, die Natur und Ruhe schätzen. In der Gemeinde befinden sich auch einige kleinere Industrieunternehmen und Handelsbetriebe. Nachrodt-Wiblingwerde verfügt über eine aktive Vereinslandschaft, die eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten und Veranstaltungen anbietet.“ Allgemein, kann man aber so stehen lassen.

Vielleicht weiß die KI ja, wer in der Doppelgemeinde der Erste Bürger ist. Doch auch hier kommt der Hinweis: „Ich kann die Information leider nicht mit meinem Wissensstand von 2021 finden. Es ist möglich, dass sich der Bürgermeister von Nachrodt-Wiblingwerde in der Zwischenzeit geändert hat.“ Diesmal folgt allerdings sogleich der Hinweis: „Bitte überprüfen Sie die aktuellen Informationen auf der offiziellen Webseite der Gemeinde oder kontaktieren Sie die örtlichen Behörden für die neuesten Informationen.“ Mit diesem Hinweis wäre die richtige Lösung – Birgit Tupat – leicht zu finden.

Verkehrsprobleme in Nachrodt-Wiblingwerde? Unbekannt

Ziemlich allgemein kommt die Antwort auf die nächste Frage daher: Was im Nachrodt-Wiblingwerder Verkehr schon seit längerem für Probleme sorgt, wollen wir wissen (mit Blick auf die seit Jahren einspurige Lennebrücke). Doch: „Als KI kann ich keine spezifischen Informationen zum Verkehr in Nachrodt-Wiblingwerde haben“, heißt es, „aber allgemein können folgende Faktoren Probleme im Verkehr verursachen.“ Es folgt eine Liste mit allgemeinen sechs Stichpunkten, die für sich nicht falsch sind. Darunter: „1. Überlastete Straßen: Überfüllte Straßen können zu Stau, langsamem Verkehr und längeren Wartezeiten führen.“ Oder auch: „4. Wetterbedingungen: Unvorhergesehene Wetterbedingungen wie Regen, Schnee oder Eis können den Verkehr beeinträchtigen und die Fahrtzeit verlängern.“

Fazit: Schüler, Studenten und Co, die überlegen den Chat-Computer als Ghostwriter zu benutzten, sollten ganz genau überlegen, inwiefern ihnen das Programm weiterhilft. Teilweise hilft es einem – Stand jetzt – nicht weiter. Das wird allerdings kommen.

OpenAI will Fortschritt von künstlicher Intelligenz fördern und sicherstellen OpenAI ist eine gemeinnützige künstliche Intelligenz-Forschungsorganisation, die 2015 gegründet wurde. Das Ziel von OpenAI ist es nach eigener Aussage, den Fortschritt der künstlichen Intelligenz (KI) zu fördern und sicherzustellen, dass ihre Entwicklung und Anwendung allen Menschen zugute kommt. Die Forscher und Entwickler von OpenAI arbeiten an einer Vielzahl von Projekten, darunter maschinelles Lernen, natürliche Sprachverarbeitung und künstliche Intelligenz-Systeme für Spiele und virtuelle Welten. OpenAI ist bekannt für seine leistungsstarken KI-Modelle wie GPT-3 und hat einen bedeutenden Beitrag zur Förderung des Verständnisses und der Anwendung von KI geleistet. Einer der Investoren in OpenAI ist Microsoft, der Hersteller des Betriebssystems Windows. Ende Januar ist bekannt geworden, dass Microsoft sein Investment ordentlich aufgestockt haben soll; ein Betrag von 10 Milliarden Dollar steht im Raum. Denkbar wäre, dass Microsoft-Programme wie Word, Ecxel oder das Mailprogramm Outlook mittelfristig von der OpenAI-Software profitieren, etwa in Form von präziseren Textvorschlägen und -verbesserungen. Das Programm ist kostenlos. Mittlerweile ist allerdings eine kostenpflichtige Version vorgestellt werden, die für monatlich 20 Dollar schnellere Ergebnisse liefern soll. Denn gerade wenn das Programm in Spitzenzeiten von vielen Menschen gleichzeitig genutzt wird, wird es träge und braucht relativ lange für Antworten.