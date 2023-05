Erfüllungsquoten bei mehr als 100 Prozent: Stadt erwartet keine neuen Flüchtlinge

Weitere Wohnungen parat

+ © KNA Bisher können alle Flüchtlinge in Altena in Wohnungen untergebracht werden. Stand jetzt rechne man vorerst mit keinen weiteren Zuweisungen, heißt es aus dem Rathaus. © KNA

Nach dem Flüchtlingsgipfel in Berlin, bei dem der Bund den Kommunen zusätzliche Mittel in Höhe von einer Milliarde Euro zugesichert hat, fällt die Reaktion bei Agnes Goniwiecha, die im Altenaer Rathaus die Abteilung Soziales, Jugend und Familie leitet, verhalten aus. Das liegt vor allem an den ungenau formulierten Punkten.

Altena – Klar ist seit dem Gipfel, dass Länder eine zusätzliche Pauschale für die Flüchtlinge in diesem Jahr bekommen sollen. Details, wie die Berechnungen der Höhe pro Bundesland, würden jedoch nicht näher aufgeführt, erklärt Goniwiecha, warum es schwierig sei, sich zu diesen Punkten zu äußern. „Letztendlich bleibt es abzuwarten, was von diesen Punkten tatsächlich umgesetzt wird.“

Aktuell ist die Stadt Altena mit Geflüchteten ganz gut ausgelastet, es könnten derzeit alle zugewiesenen Flüchlinge in Wohnungen untergebracht werden. Laut den aktuellen Zahlen der Verteilstatistik des Flüchtlingsaufnahmegesetzes liegt die Erfüllungsquote der Stadt derzeit bei 115,69 Prozent. Auch die Verteilstatistik der Wohnsitzauflagen zeigt eine hohe Erfolgsquote von 117,05 Prozent. „Es gibt einige Kommunen und Städte, die – weit – drunter liegen und die Quoten nicht erfüllen, sodass ich davon ausgehe, dass der Stadt Altena in den kommenden Wochen vorerst keine weiteren Geflüchteten zugewiesen werden“, erklärt Goniwiecha. „Dennoch werden einzelne Wohnungen für weitere Zuweisungen freigehalten.“ Damit bleibt die Burgstadt weiterhin, Geflüchtete aufzunehmen und ihnen angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.