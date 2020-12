Glanzlichter auf Burg Altena: Nicht alle Besucher halten sich an Corona-Regeln

Keine Maskenpflicht an der Burg

+ © Schäfer, Lars Die bunt beleuchtete Burg, die derzeit wöchentlich ihre Farben wechselt, zieht viele Besucher aus der ganzen Umgebung an. © Schäfer, Lars

Rien ne va plus. In Zeiten des Lockdowns geht im öffentlichen Leben in diesen Tagen so gut wie nichts mehr. Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, sind weitgehend verboten, der Einzelhandel ist geschlossen, Bäder und Museen sind dicht. In Altena aber gibt es einen Magneten, der nach Einbruch der Dunkelheit viele Märker ins Lennetal zieht: die illuminierte Burg.