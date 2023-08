Haushaltsentscheidendes Mittel der Isolierungen könnte schon 2024 gekippt werden

Von: Ina Hornemann

Es muss weiterhin scharf kalkuliert werden in Altena. Kämmerer Stefan Kemper steht ab sofort für Haushaltsklausurtagungen zur Verfügung. © Thon, Antje

Isolierungen waren das Mittel, das finanziell klammen Kommunen den Haushalt sichern konnte. Angewendet werden durften sie für die Bereiche Corona-Pandemie und Ukraine. „Jetzt wird schon infrage gestellt, ob es 2024 überhaupt noch Isolierungen in den kommunalen Haushalten geben darf“, teilte Kämmerer Stefan Kemper den sichtlich überraschten Ratsmitgliedern in der jüngsten Sitzung am Montagabend mit. Nach jetzigem Informationsstand dürfen im Haushalt 2024 definitiv keine Corona-Isolierungen ausgewiesen werden und im Haushalt 2026 keine Ukraine-Isolierungen.

Altena –„Eigentlich sind das entscheidende Kriterien für den Haushalt. Diese Entwicklung ist nicht gut und sie hat viele überrascht“, teilte Stefan Kemper mit.

Rosig war es in den vergangenen Jahren noch nie und jetzt wird es wieder ein wenig grauer in Sachen Finanzen: „Wir haben bei den Verdienern Verluste“, erklärte Stefan Kemper. Das zeigt den Rückgang am Gemeindeanteil der Einkommenssteuer um 200 000 Euro im Vorjahresvergleich. Zwar hat sich der Jahresabschluss 2021 um genau diese Summe nachträglich verbessert, doch die allgemeine Konjunktur macht den Kämmerer nachdenklich: „NRW beklagt weniger Neuaufträge. Aktuell ist die Gewerbesteuerentwicklung in Altena voll im Plan. Wir hatten zur Jahresmitte 5,36 Millionen von 8,6 Millionen eingeplanten Einnahmen. Man darf jetzt aber nicht euphorisch sein und die 5,36 Millionen verdoppeln. Ich bin guten Mutes, dass wir das Vorjahresergebnis von 9,88 Millionen Euro erzielen können. Aber das kann sich auch ändern, wenn Unternehmen ihre Vorauszahlungen reduzieren. Wir müssen vorsichtig optimistisch bleiben.“

Erfreulich: Der Haushalt 2023 sei durch das Genehmigungsverfahren gekommen: „Wir können unseren Stellen- und Investitionsplan umsetzen“, teilte Kemper mit. Die Stadt müsse weniger Beamte und mehr Beschäftigte bezahlen. Neun Stellen seien offen und sechs bedingt durch Krankheit und Elternzeit nicht besetzt. Seit April hätten 13 Wiederbesetzungen stattfinden können. Einem Langzeitpraktikanten kann eine Festanstellung in Aussicht gestellt werden und zwei Auszubildende haben Interesse bekundet, als Nachrücker für Kollegen, die gehen, im Rennen zu bleiben.

Zur Schuldensituation der Stadt trägt die aktuelle Zinsentwicklung bei. „Allerdings nicht positiv. Wir schaffen es, weiter zu entschulden. Aber wir haben auch deutliche Mehraufwendungen. Es gibt ein aktuelles Kreditgeschäft, für das wir einen Sprung von 0,59 Prozent Zinsen auf 3,85 Prozent hinnehmen mussten. Das macht einen Mehraufwand von 87 000 Euro“, brachte Kemper exemplarisch an.

Strenges Haushalten bleibt Tagesgeschäft und Stefan Kempers Tür steht den Ratsmitgliedern offen: Klausurtermine können gebucht werden, denn am 6. November soll der Haushalt 2024 eingebracht werden. Oliver Held (Grüne) stellte in diesem Zusammenhang eine interessante und berechtigte Frage, wie nach Umfinanzierungen und Umkreditierungen eigentlich noch Altschulden definiert werden. Stefan Kemper ist sicher, dass eine Antwort vom Land dazu kommen wird. „Die Zeitgrenze setzen nicht wir selbst. Das tun andere für uns.“

Wenige Stunden nach der Ratssitzung meldete sich der Städte- und Gemeindebund mit einer Erklärung zum Altschuldenthema zu Wort: „Die Städte, Kreise und Gemeinden des Landes NRW befürworten ausdrücklich, dass der Start einer Landeslösung für die kommunalen Altschulden von der Landesregierung verschoben wird und jetzt zum kommunalen Haushaltsjahr 2025 kommen soll. Angesichts vieler offener Fragen ist ein Einstieg in die Entschuldung zum 1. Januar 2025 eine realistische Zielmarke.“ Zur jüngsten Kabinettsentscheidung in Düsseldorf sagten die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände aus NRW, Oberbürgermeister Thomas Kufen (Städtetag), Landrat Dr. Olaf Gericke (Landkreistag) und Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemeyer (Städte- und Gemeindebund): „Wir brauchen eine Lösung für das Altschuldenproblem. Ein Entschuldungsprogramm muss aber auch fair und nachhaltig sein. Wir begrüßen, dass die Landesregierung nach Jahren des Stillstands die Initiative ergriffen hat und jetzt gemeinsam mit den Kommunen den vorliegenden Entwurf weiterentwickeln will. Von der Bundesregierung erwarten wir, dass zeitnah ernsthafte Gespräche zur Lösung der Altschuldenproblematik geführt werden. Denn der Bund hat mit seiner Sozialgesetzgebung wesentlich zum Aufwuchs der kommunalen Kassenkredite beigetragen und muss deshalb ebenfalls – wie auch von ihm zugesagt – einen maßgeblichen Beitrag zur Lösung liefern. Im Gegenzug muss das Land Spielräume für eine echte Landesbeteiligung im Landeshaushalt 2025 schaffen. Der bisherige angekündigte Anteil über die Grunderwerbsteuer reicht nicht aus. Die Landesregierung hat zugesichert, die Landeslösung für die kommunalen Altschulden gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden weiterzuentwickeln. Um dies zu realisieren, muss sich auch der Bund beteiligen. Wir stehen für einen Dialog auf der Suche nach einer guten Lösung bereit.“ Stefan Kemper betont dazu: „Der nachhaltige Abbau von Altschulden, hat eine besondere Bedeutung für die Entwicklung der Stadt Altena. Deshalb sollte eine angemessene Lösung baldmöglichst umgesetzt werden.“