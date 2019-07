Keine Fähre auf der Lenne: Das ist der Grund

Unglaublich. Eine Fähre.

Nur gut das Straßen NRW der ständig wechselnde Wasserstand der Lenne aufgefallen ist. Nehme an, die haben für diese Erkenntnis ein Gutachten eingeholt.

Andererseits freue ich mich natürlich das in dem direkt an der Lenne gelegenen Bauamt ständig intensiv gearbeitet wird und nicht aus dem Fenster geschaut wird.