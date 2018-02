Kein Ausfall dank Freifunk: WLAN-Netzwerk fängt Internet-Ausfall auf

Innenstadt fast flächendeckend versorgt

+ © Screenshot: Ludwig Unter map.freifunk-mk.de sind die Freifunk-Stellen in Altena eingetragen. Besonders die Lennestraße ist gut vernetzt. © Screenshot: Ludwig

Altena - Viele Kunden eines Internetanbieters mussten am Dienstag unfreiwillig offline bleiben. Der Ausfall war nicht nur etwa in Dortmund und anderen Großstädten, sondern auch in der Burgstadt zu spüren, wie Christian Berndt der Redaktion mitteilte. Gemeinsam mit anderen Altenaern kümmert er sich um das Freifunk Netzwerk, das auch Dienstag den Ausfall des Internetanbieters größtenteils kompensieren konnte.