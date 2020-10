Keine Gräbersegnung

+ © Gertrud Goldbach Krippenspiel ade: In allen Kirchen werden die Gottesdienste am Heiligen Abend ganz anders aussehen als in den Vorjahren. © Gertrud Goldbach

Altena/Nachrodt – Allerheiligen steht an und damit ein wichtiger Feiertag der Katholiken. Sie gedenken jedes Jahr am 1. November ihrer Heiligen und versammeln sich außerdem im Andenken an ihre verstorbenen Vorfahren auf den Friedhöfen. Dabei werden auch die Gräber gesegnet. Aber nicht in diesem Jahr, jedenfalls nicht so wie gewohnt..