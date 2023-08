„Wer tut so was?“: Kater Olaf leidet nach Schussattacke

Von: Ina Hornemann

Dieses Projektil landete in Olafs kleinem Körper. Dem Kater muss operativ eine Platte ins Skelett gesetzt werden. © Privat

Kater Olaf schleppte sich am Freitag schwer verletzt heim. Er wurde angeschossen. Ist ein Katzenhasser in Altena unterwegs?

Altena – Gabriele Rüther ist entsetzt: „Wer tut so was?“, fragt sie sich mit Blick auf Kater Olaf, der am Freitagabend schmerzverzerrt in seinem Heim in der Brandstraße ankam. Das Röntgenbild in der Tierarztpraxis Riepe sprach eine eindeutige Sprache: Das Tier wurde angeschossen, das Projektil war deutlich zu erkennen. „Wir möchten die Altenaer Bevölkerung zur Vorsicht mahnen“, sagt die Familie, die sich vorstellen kann, dass da ein Katzenhasser unterwegs ist.“

Von der Tierarztpraxis ging es weiter in die Tierklinik. „Es war gar nicht so leicht, am Wochenende schnelle Hilfe zu bekommen. Die Ex-Freundin von meinem Neffen Adrian ist mit Olaf bis nach Gießen gefahren, damit er operiert werden konnte.“ Helfen kann man Olaf mit einer Platte, die in das zerschossene Skelett eingesetzt werden kann. Weil die Wundbehandlung aufwendig ist und der Kater sich nicht viel bewegen darf, wird er für zwei Wochen in einem Käfig unter Beobachtung bleiben müssen. „Und das als Freigänger. Er wird sogar sein Geschäft darin verrichten müssen!“, sagt Gabriele Rüther mit größtem Bedauern. Die Operation wird etwa 2500 Euro kosten. Das ist es der Familie aber wert, denn Olaf ist zwar ein „Trennungskater“, doch alle in der Familie inklusive Tante Gabriele kümmern sich gern tagsüber um ihn und seine Schwester, wenn Herrchen und Frauchen arbeiten gehen.

Olaf in besseren Zeiten: Der verschmuste Freigänger ist vier Jahre alt und war kerngesund bis zu der Schussattacke. © privat

In Sicherheit kann Familie Rüther ihre Tiere nicht mehr wähnen. „Wir wissen nicht genau, wann und wo Olaf angeschossen worden ist. Deshalb ist es uns wichtig, über den Fall zu informieren. Vielleicht hat es sich ja noch nicht mal im Buchholz ereignet“, erklärt Gabriele Rüther. Sie hofft sehr, dass Olaf sich vollständig erholen und bald wieder heim kann. Der Kater ist vier Jahre alt, sehr an Menschen gewöhnt und erfreute sich bis zu jenem verhängnisvollen Freitagabend bester Gesundheit. Gabriele Rüther überlegt noch, ob sie Anzeige erstatten soll. „Bringt es was? Ob auch bei einem angeschossenen Haustier untersucht wird, was für eine Waffe da eingesetzt wurde?“

Gabriele Rüthers Bruder Dietmar vermutet ein Diabolo-Geschoss, wie es in Deutschland freiverkäuflichen Luftgewehren und Luftpistolen eingesetzt wird. Dass nicht alle von ihnen waffenscheinpflichtig sind, bedeutet nicht, dass wild mit ihnen herum geschossen werden darf. Ein waffenscheinfreies Luftgewehr darf nur in der eigenen Wohnung, in den eigenen Geschäftsräumen oder im eigenen befriedeten Besitztum verwendet werden, wobei die Geschosse das Grundstück nicht verlassen dürfen.