Zeitzeugen der Krippe: Maria, Josef und ein starkes Ross

Karsten Wolfewicz beleuchtet Weihnachtsgeschichte

+ © Hornemann Karsten Wolfewicz in "Streiter des Himmels". © Hornemann

Altena - Das Publikum muss schmunzeln, als Karsten Wolfewicz ein Ross in die Krippe setzt, das Maria, Josef und das Jesuskind um Längen überragt. „Mit einem Esel hätten sich die Westfalen doch nicht zufriedengegeben!“ merkt der Gärtner im Garten der Geschichte an. In den 6000 Langversen der Heliand-Dichtung aus dem Jahr 830 stand natürlich ein prächtiges Pferd in der „Burg zu Bethlehem“.