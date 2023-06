Mitglieder stimmen für Auflösung: Bekannter Dorfmarkt jetzt Geschichte

Geld bleibt im Dorf

Der Dahler Dorfmarkt hat sich letztlich nicht halten können im Dorf. Am Dienstag wurde nun einstimmig die Auflösung der Genossenschaft beschlossen.

Der Dahler Dorfmarkt ist offiziell Geschichte. Zum 1. Juli wird die Genossenschaft aufgelöst. So haben es die Mitglieder am Dienstagabend einstimmig bei der Generalversammlung in der Gaststätte Alte Linden entschieden.

Altena – „Es ist alles so gelaufen, wie wir es uns erhofft und vorgestellt hatten“, berichtete Aufsichtsratsvorsitzender Joachim Schaumann im Gespräch mit der Redaktion. Insgesamt seien 14 Teilnehmer gekommen, eine relativ geringe Beteiligung. „Die meisten haben innerlich wohl schon mit dem Kapitel abgeschlossen“, sagte er.

Erst wurde die Satzungsänderung beschlossen, die besagt, dass das „kleine Restvermögen“ nicht an die Mitglieder ausgezahlt wird, sondern an den Dahler Qualitätsring gegeben werden soll. Ziel sei, dass das Geld hier zum Wohle der Dahler eingesetzt wird und so doch noch im Dorf bleibt. Unter anderem die Neugestaltung des Dorfplatzes stehe an.

Danach wurde die Auflösung beschlossen – zum 1. Juli. Ab diesem Zeitraum beginnt noch ein Sperrjahr, in dem sich etwa noch Gläubiger melden könnten. Eine Formalie sei das, so Schaumann. Die Genossenschaft habe keine Schulden. Ist das Jahr rum, wird die eG endgültig aus dem Genossenschaftsregister gelöscht.

Es sei schade, dass es den Dahler Dorfmarkt nach zwölf Jahren dann ganz offiziell nicht mehr gebe, so Schaumann, dem viel an dem Projekt gelegen und der, wie viele andere, viel ehrenamtliche Arbeit hineingesteckt hat. Letztlich sollte es aber nicht gelingen, gingen die Dahler doch lieber zu Aldi oder zu anderen großen Läden – und kauften im Dorfmarkt lediglich vielleicht nochmal einen Liter Milch ein, wovon sich das Geschäft aber nicht hätte tragen können.

Mit dem Kapital der Genossenschaft seien am Ende die Verluste ausgeglichen worden, was nicht Ziel der Sache gewesen sei.

Die Genossenschaft wurde 2011 gegründet, um die Lebensmittel-Nahversorgung im Dorf gewährleisten zu können. Der Run auf die Anteile war groß: 330 Anteilseigner lieferten schließlich den Grundstock für Pacht, Ladeneinrichtung und Warenausstattung. Wenig später wurde der Dorfladen gegründet, den Daniela Grefe dann 2016 eigenständig übernahm. 2018 erfolgte der Umzug in den ehemaligen Schlecker-Markt einen Steinwurf entfernt. Auch der Name änderte sich. Dani’S Frischemarkt hat seit 2020 geschlossen. Ausschlaggebend dafür seien „hauptsächlich private Gründe“, wie es im letzten veröffentlichten Beitrag auf der Facebook-Seite des Marktes im November 2020 heißt.