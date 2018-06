Mit „Kanne Bier“ am Lenkrad erwischt

Altena - Trunkenheit im Straßenverkehr - leider nicht selten. Das musste eine Streife jetzt auch in Altena erneut sehen und erleben.

Bei der Überwachung des laufenden Straßenverkehrs fiel einer Streifenwagen-Besatzung laut Polizeibericht der Altenaer Wache bereits am Montag, 11. Juni gegen 16.30 Uhr auf der Lüdenscheider Straße ein Pkw-Fahrer auf. Er befuhr die Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße.

Beim Lenken Bierflasche am Mund

Zur Verwunderung der Polizei, die keinesfalls versteckt an der Straße mit ihrem Streifenwagen stand, führte der Mann deutlich sichtbar eine Bierflasche zum Mund und trank das alkoholhaltige Getränk in hastigen Zügen. Die Beamten hielten das Fahrzeug umgehend an und führten einen Alkoholtest beim 49-Jährigen Pkw-Fahrer durch, der positiv ausfiel. Der Polizeibericht schließt: „Auf der Polizeiwache Altena wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.“