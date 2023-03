Kanalsanierung für 11 Millionen Euro

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Das gesamte Kanalnetz im Stadtgebiet wird in den nächsten Wochen und Monaten per Kamera befahren, um festzustellen, wie groß die Schäden an den Kanälen nach dem Hochwasser im Sommer 2021 sind. © Archiv

Nach der Flutkatastrophe sind Schäden an bis zu 90 Prozent des Kanalnetzes denkbar. Die Stadt Altena einen Wiederaufbauplan für das Abwasserwerk aufgestellt, der nun in die entscheidende Phase geht.

Altena – Im Betriebsausschuss der Stadt Altena wird dies am Donnerstag, 29. März, Thema sein. In einer Informationsdruckssache ist die Rede von Kosten in Höhe von fast 11 Millionen Euro. Das hat einen guten Grund: Das gesamte Kanalnetz muss überprüft und möglicherweise saniert werden. Schäden seien an bis zu 90 Prozent des Netzes denkbar. Der Wiederaufbauplan für das Abwasserwerk umfasst verschiedene Maßnahmen, die bereits politisch grundsätzlich diskutiert und in Auftrag gegeben worden sind (wir berichteten). Nun münden diese in Ausschreibungen, Veröffentlichungen und Vergaben, die im Einzelfall beschlossen und freigegeben werden müssen. Um den Betriebsausschuss und den Stadtrat so zu informieren, dass entsprechende Beschlüsse gefasst werden können, ohne weitere Verzögerungen durch viele Sitzungen zu erzeugen, hat sich die Verwaltung entschlossen, in einer erweiterten Informationsdrucksache Auskunft über den Stand der Maßnahme zu geben. Im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung ist demnach im Bereich des Abwasserwerkes der Stadt bei der Maßnahme „M3 Kanalbefahrung und -sanierung“ ein stufenweises Vorgehen vorgesehen. „Ziel ist die Wiederherstellung und Gewährleistung der Betriebssicherheit der abwassertechnischen Anlagen“, heißt es.

Schritt 1: Kanäle werden kontrolliert

Im ersten Schritt wird demnach die Zustandsermittlung der Kanäle, Schächte und sonstigen unterirdischen Anlagen auf Grundlage von Begehungen und Kamerabefahrungen durchgeführt. Unmittelbar vorlaufend zu den vorgesehenen Kanalbegehungen und Kamerabefahrungen sei allerdings eine Kanalreinigung erforderlich. „Im Rahmen der Zustandsermittlung werden auch weitere abwassertechnische Anlagen, wie Rückhalte- und Versickerungsbecken, Pumpenanlagen, Kleinkläranlagen hinsichtlich einer hochwasserbedingten Schädigung überprüft.“ Im Interesse der Nachhaltigkeit sollen im Zuge der Kanalreinigung und -befahrung die angeschlossenen Straßeneinläufe, einschließlich deren Zuleitung zum Regen- beziehungsweise Mischwasserkanal mit gereinigt werden, „um eine anschließende Neuverschmutzung durch das Einspülen immer noch vorhandener Sedimente, insbesondere in der anbindenden Zuleitung der Straßeneinläufe zu verhindern.“

Schritt 2: Schäden werden beseitigt

Im zweiten Schritt soll die Schadensbeseitigung für Anlagen und Kanalhaltungen erfolgen, für die eine hochwasserbedingte Beschädigung ermittelt wurde. Hierzu würden auf Grundlage der Zustandsermittlung Aufgabenstellungen zur Hochwasserschadensbeseitigung erstellt. Dabei könnten laut Informationsdrucksache ingenieurtechnische Aufgaben wie Planungs-, Vermessungs- und weitere gutachterliche Untersuchungen, sowie Bau- oder Dienstleistungen zur eigentlichen Schadensbeseitigung erforderlich sein. Weiter heißt es: „Bei der Schadensbeseitigung ist der Aspekt der Nachhaltigkeit zu beachten. Das bedeutet, dass bei der Festlegung der geeigneten Maßnahme zur Reparatur, Sanierung oder Ersatzneubau sowohl der derzeit geltende Stand der Technik zu beachten ist, als auch die hydraulische Auslastung sowie ökologische Belange überprüft werden müssen.“

Schäden an bis zu 90 Prozent des Netzes?

Die Gesamtmaßnahme „M3 Kanalbefahrung und -sanierung“ wurde mit dem aktuellen Wiederaufbauplan (WAP) beantragt, das Projektdatenblatt eingereicht und in voller Höhe von fast 10,9 Millionen Euro vom Fördermittelgeber bestätigt, heißt es in der Vorlage. Der ist weiterhin zu entnehmen, „dass aufgrund der Großräumigkeit des Ereignisses in Verbindung mit der Geländemorphologie in 80 bis 90 Prozent des Gesamtnetzes des Abwasserwerkes Schäden denkbar sind.“ Denn: „Auch in den höher gelegenen und damit nicht direkt vom Gewässer her eingestauten Schächten und Kanälen wurden über Straßeneinläufe und Schächte Geröll und Sedimente eingespült. Entsprechend muss im Zuge der Kanalzustandsermittlung das ganze Netz überprüft werden.“ Der erste Schritt soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein, „um dann zügig die Planung und Ausführung der eigentlichen Schadensbeseitigungen aufzunehmen“, schreibt die Stadt weiterhin.

Ersten Vergaben im Mai

In einer weiteren Sitzung des Betriebsausschusses im Mai sollen die ersten Vergaben auf Grundlage des geschätzten Kostenrahmens beziehungsweise sofern bis dahin vorliegend, unter Berücksichtigung des Submissionsergebnisses beziehungsweise Vergabevorschlages beschlossen werden.