Kampf den „Tretminen“: Neue Hundekotbeutel-Spender in der Stadt

Bitte: "Benutzen Sie die Beutel"

+ © Bonnekoh Detlef Kaluppka (Bauhof), Alexander Schmitz mit Hund Pelle, Natalie Weigelt (Stadt) und Björn Braun. v. l. © Bonnekoh

Altena - Der ein oder andere Altenaer hat sie sicher schon bemerkt, die neuen „Hundekotbeutel-Spender.“ Insgesamt acht stehen davon an neuralgischen Punkten in der Stadt. Angeschafft hat sie der Stadtmarketing-Verein. Dessen Sprecher, Alexander Schmitz, hofft, „dass jetzt weniger Hundehaufen in der Stadt liegen. Bitte an alle Hundehalter: Benutzen Sie die Beutel, Sie helfen damit, unsere Stadt sauberer zu halten.“