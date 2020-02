Kaminbrand: Kleiner Einsatz forderte Retter aus einem Grund

Altena – Zum Kaminbrand rückte die Feuerwehr zum Buchholz aus. Der Einsatz war schnell erledigt, doch die Lage forderte die Retter.

Sirenen riefen am Dienstag gegen 13 Uhr die Mitglieder des Löschzugs Stadtmitte zum Dienst. Grund war ein Kaminbrand in einem Wohnhaus am Buchholz.

Mit Hilfe der Drehleiter wurde der Kamin gründlich ausgefegt. Schwierig war bei diesem Einsatz vor allem die Logistik: Es bedurfte einiger Rangiererei, bis die großen Einsatzfahrzeuge den engen Stadtteil wieder verlassen konnten.

Alarm im Kohlberghaus

Es handelte sich übrigens schon um den zweiten Alarm an diesem Tag. Morgens wurden die Löschzüge Dahle/Evingsen und Innenstadt alarmiert, weil die automatische Brandmeldeanlage des Kohlberghauses ausgelöst hatte. Das erwies sich zum Glück als Fehlalarm. Nicht das erste Mal, dass die Retter wegenFehlalarms zum Kohlberghaus ausrückten.