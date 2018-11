Visionen von Rentnern mit Spotify-Abo im Hörgerät

ALTENA - Kalle Pohl hat nachgedacht: Im Jahr 2060, wenn in Deutschland 40 Millionen Rentner leben werden, kommen auf einen Falschparker drei gelangweilte Ruheständler, die ihn anzeigen möchten. „Aber diese Senioren werden sehr cool gealtert sein!“, ist sich der Comedian aus dem Rheinland sicher. „Sie werden Hörgeräte mit Spotify-Abo besitzen und ihre pürierten Mahlzeiten täglich bei Instagram posten!“

So ein hipper Pensionär möchte Kalle Pohl auch mal werden, teilt er seinem Publikum in der Burg Holtzbrinck mit. Alt fühlt er sich aber noch nicht, weshalb er die frechen Limericks seines Schwagers Franz-Josef als geschmacklose Anspielungen auf das Älterwerden betrachtet. Er liest sie vor und wirft sie verärgert von sich weg. Doch was Franz-Josef verfasst hat, das gefällt den Frauen und Männern im Publikum sehr. Sie lernen noch viele weitere Menschen aus Kalle Pohls Umfeld kennen an diesem launigen Samstagabend. Vetter Hein Spack ist mit Abstand der Berühmteste aus dem familiären Umfeld Kalle Pohls. Seine rotzigen und nicht immer politisch korrekten Kommentare haben bundesweite Bekanntheit erlangt. „Eigentlich ist er eine Seele von Mensch. Von dem kannste alles haben - leider hat er aber nix!“, erklärt Kalle Pohl.