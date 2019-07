Junge Frauen schlagen auf Taxifahrerin ein

Altena - Zwei junge Frauen versuchen eine Taxifahrerin zu bestehlen - als sie den Braten riecht, hagelt es Schläge.

Schreckminuten für eine Taxifahrerin. Sie stand mit ihrem Wagen am Freitag gegen 23.30 Uhr auf der Bahnhofstraße. Unvermindert öffneten zwei junge Frauen ihre Fahrertür. Eine davon verwickelte die Taxifahrerin in ein Gespräch. Die andere versuchte augenscheinlich, nach der Geldbörse zu schauen.

Polizei ermittelt

Die Polizei schreibt dazu in einer Pressemeldung: „Als die Altenaerin die Sache witterte, stieg sie aus. Die beiden Frauen gingen sie unvermittelt an und es folgte ein kurzes Handgemenge und Gerangel.“ So plötzlich, wie die beiden Frauen aufgetaucht waren, "verschwanden sie in der Nacht – ohne Beute! Die Taxifahrerin wurde leicht verletzt.“ Ihre Personenbeschreibung: 1. Person: weiblich, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, sehr schlanke Statur, kurze blonde Haare. Sie trug eine Lederjacke. Ihre Begleiterin war ähnlich groß, sehr korpulent und trug ihre braunen Haare sehr kurz. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 91 990.