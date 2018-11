Grüne mit neuer Sprecherin

Judith Schmitz löst Oliver Held ab

+ © Bender Der Vorstand von Altenas Grünen von links: Anna Hinz, Dominik Nierhoff, Judith Schmitz, Heinrich Hojda und Oliver Held. © Bender

Altena - „Von einer echten Volkspartei sind wir doch noch ein Stück entfernt“, flachste Oliver Held, als er am Mittwochabend die Mitgliederversammlung von Bündnis 90/die Grünen eröffnete: Keine zehn Mitglieder hatten den Weg in das Hotel am Markt gefunden.