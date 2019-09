Riesen-Erfolg: Jobmesse "Date your firm" wird wiederholt

Altena – „Date your firm“ wird 2020 wiederholt: Schüler und Aussteller waren sehr angetan von der Freiluft-Jobmesse. Aber erstmal heißt es nun "Check your firm".

Der erst im Frühjahr gegründete Verein Karrierenetzwerk Lenne hatte Altenas erste Jobmesse organisiert und zog nun eine positive Bilanz. Draußen, dem Prinzip der Freiwilligkeit folgend und mit einem attraktiven Abendprogramm verknüpft: „Date your firm“ unterscheidet sich deutlich von anderen Ausbildungsplatzbörsen wie der Werdohler Berufsorientierungsmesse.

Die findet vormittags im Festsaal Riesei statt und ist Pflicht für alle Werdohler Schüler. Große Firmen wie VDM, MN Kaltformteile und die Einsaler Walzwerke sind auch dort vertreten und konnten gut vergleichen: „Die Qualität der Gespräche war in Altena deutlich besser als bei anderen Messen“, sagte Martin Dreker vom MN-Personalmanagement. Ähnlich äußerten sich die Vertreter anderer Firmen.

Werbung eher und besser platzieren

Positiv fiel auch auf, dass eine ganze Reihe von Jugendlichen von ihren Eltern begleitet wurden. Natürlich gab es auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind: Die Werbung für die Veranstaltung sei zu spät er- folgt und alles andere als optimal gewesen, kritisierte der Sprecher einer Arbeitsgruppe.

Martin Döhler, der Vorsitzende des Karrierenetzwerkes, konnte nicht widersprechen, wandte aber ein, dass die öffentlichen Zuschüsse für die Messe relativ spät geflossen seien. Vorher habe der Verein kein Geld ausgeben dürfen.

Nach „Date your firm“ spielte auf dem Bungernplatz das Musiker-Duo Die Atzen, außerdem trat DJ Mola Adebisi auf: Beides war mit großen Ausgaben verbunden. Zwischen Messe und Musik habe eine zu lange Pause gelegen, monierten mehrere Diskussionsteilnehmer und schlussfolgerten, dass man auf den Top-Act eigentlich hätte verzichten können.

" Für Zusammenarbeit der Unternehmen gut"

Trotzdem soll das Konzept 2020 beibehalten werden. Zaungast des Erfahrungsaustauschs war Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein, der voll des Lobes war: „Diese Veranstaltung hat uns nach vorne gebracht“, sagte er. So eine Zusammenarbeit Altenaer Unternehmen sei lange nicht üblich gewesen.

Angesichts des grundsätzlich positiven Fazits war sich die Runde schnell einig, dass „Date your firm“ 2020 eine Neuauflage erfahren wird. Details will man noch klären.

Zum Beispiel die Frage, ob sich die Veranstaltung auch für auswärtige Firmen öffnen soll und wie man Handwerksbetriebe dazu bringen kann, sich einzubringen.

Auf „Date your firm“ folgt nun aber erstmal am 15. November „Check your firm“. Busse bringen Jugendliche zu Ausbildungsfirmen aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern (Handwerk, verarbeitendes Gewerbe oder Dienstleistung), um Innenansichten Altenaer und Nachrodter Betriebe zu ermöglichen.

