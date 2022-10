Jetzt abstimmen: Wie fahrradfreundlich ist Altena?

ADFC-Klimatest

+ © Tobias Hase Wie sind Radfahrer mit der Infrastruktur in Altena zufrieden. Unter anderem das versucht der ADFC-Fahrradklima-Test herauszufinden. © Tobias Hase

Radfahrer können wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Dabei wird dieses Mal ein besonderer Fokus auf den ländlichen Raum gelegt.

Altena - Denn im ländlichen Raum sieht der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), der die Befragung durchführt, viel Potenzial für den Radverkehr und einen hohen Nachholbedarf in Sachen Infrastrukturausbau. Die Teilnahme an der Umfrage ist möglich unter www.fahrradklima-test.de.

Der Fahrradklima-Test beleuchtet in 27 Fragen die Fahrradfreundlichkeit vor Ort. Dazu kommen fünf Zusatzfragen, die auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum abzielen. Dabei geht es darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob für Pendler Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind und um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen.

Weltweit größte Befragung zum Fahrradklima

Der ADFC-Fahrradklima-Test findet zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.