Altena tanzt! Jerusalema-Challenge an der Lenne

Jerusalema-Challenge: Altenaer tanzen an der Lenneterrasse

Händler, Gastronomen und Schüler haben gezeigt, was Zuversicht heißt - und dass Altena zusammenhält.

Altena - Welch ein Spaß in der Altenaer Innenstadt: Nicht nur überall auf der Welt tanzen die Menschen zum Song „Jerusalema“ des südafrikanischen Künstlers Master KG, auch in der Burgstadt ging am Mittwoch (16. Dezember) die Post ab.

Inhaber, Mitarbeiter und Freunde des Cafés Nostalgie, des Lennkais, des TSKV Altena, des Geschenkehauses Hücking und der Baugesellschaft „rockten“ auf der Lenneterrasse. Mit dabei waren auch Schüler des Burggymnasiums und der Grundschulen Mühlendorf und Breitenhagen.

Altena tanzt! Händler, Gastronomen und Schüler haben gezeigt, was Zuversicht heißt - und dass Altena zusammenhält.https://t.co/bjCmOwgm2N pic.twitter.com/n6Nld82hzA — Come-on (@comeon_de) December 16, 2020

Viele Schaulustige spenden Applaus

„Altena hält zusammen“und „Gemeinsam sind wir stark“ hatten die Teilnehmer mit den roten Weihnachtsmützen auf zwei Plakate geschrieben. Für die fröhliche Aktion gab es Applaus von den Balkonen und den Spaziergängern. „Die Jerusalema „Challenge“ beschert den Menschen in der Pandemie Momente des Glücks.

Ziel ist, gemeinsam zu tanzen und mit den Videos gute Laune und Zuversicht zu verbreiten. Die Altenaer Einzelhändler zeigen Präsenz in der Krise.