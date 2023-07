Anmeldestart um Mitternacht: Nach elf Stunden ist Ferienspaß ausgebucht

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Wenn die eigenen Bälle am schnellsten im großen Becken landeten, war die Freude bei den einzelnen Teams besonders groß. © WIECHOWSKI

Wenn Dirk und Renate Goetz aus Solingen mit ihrem Affentheater auf den Nettenscheid kommen, ist gute Laune vorprogrammiert. So ist es auch in diesem, bereits 13. Jahr. Die ersten vier Sommerferien-Wochen sorgen die beiden jeden Tag für ausgefallenes Programm. Wenn sie die beiden restlichen Wochen im Urlaub sind, übernehmen Mitarbeiter des Affentheaters, sodass es auch da keinesfalls zu Langeweile kommen wird.

Altena – Rundum zufrieden mit dem Verlauf der ersten Tage ist Jugendzentrumsleiter Gerrit Standkte. „Die erste Woche war super.“ Und: „Das Wetter spielt mit.“ So gerade eben unter 20 Grad Celsius war es beim Besuch am Dienstag. Zum Draußenspielen reicht das locker, zum Planschen noch nicht so ganz. Aber geplant ist es trotzdem: „Wenn es noch wärmer wird, bauen wir wieder eine Wasserrutsche und einen Pool auf“, erzählt Standke. „Vielleicht Ende der Woche.“ Spätestens zum Wochenende hin soll es ordentlich warm werden, wenn die 30-Grad-Marke laut Prognosen geknackt werden soll.

Angebote haben immer ein Thema

Mitbringen wird auch die Wasserspiele das Affentheater, wie beispielsweise im vergangenen Jahr. Und sonst? „Die Angebote sind meistens themenbezogen“, erzählt Dirk Goetz und zählt Ritter, Indianer oder Zirkus als Beispiele auf, die von den Kindern immer gerne angenommen werden. Gut angekommen ist am Dienstag die Murmelbahn. Mit Stühlen, Rohren und anderen Dingen konnten die Kinder Leitungen bauen, durch die dann Bälle in einen Pool in der Mitte geleitet werden konnten. Der Schnellste gewann.

Durchaus interessante Konstruktionen konnten beim Murmelrennen beobachtet werden. © Wiechowski, Jona

Hoch im Kurs steht – gerade bei den Jungen – Fußball. In der vergangenen Woche bauten sie dafür eine Art Stadion mit Bratwurstbude, einer Tribüne mit Stühlen und auch einem Maskottchen.

Nach elf Stunden sind alle Plätze belegt

„Mindestens 25 Kinder sind pro Woche hier“, erzählt Standke. Maximal anmelden konnten sich Kinder für vier von den insgesamt sechs Wochen. Gerade einmal gut elf Stunden hatte es vor einigen Monaten in der Anmeldephase gedauert, bis alle Plätze vergriffen waren. Damit alle halbwegs gleiche Chancen hatten, war das Onlineportal ab Punkt 0 Uhr von Samstag auf Sonntag freigeschaltet worden.

Dirk Goetz ist mit seinem Affentheater bereits im 13. Jahr in Altena vertreten und wird die nächsten Wochen noch für viel Programm sorgen. © Wiechowski, Jona

Für die Verpflegung ist gesorgt. Ab 7.30 Uhr kann es los gehen. Wenn dann alle da sind, wird gegen 9 Uhr gefrühstückt, bevor die ersten Spielangebote starten. Was Standke und Goetz wichtig ist: „Es gibt auch immer Freispielangebote, an denen sich die Kinder selbst beschäftigten können.“ Gegen Mittag gibt es dann Mittagessen und am Nachmittag auch nochmal einen kleinen Happen, etwa Kuchen, Kekse oder Obst.

Spiel- und Bolzplatz gerne besucht

Statt finden die Angebote entweder drinnen in den Räumlichkeiten am Nettenscheid oder draußen. Standke spricht von einer „absolut genialen Location“, denn auch ein Spiel- oder Bolzplatz ist nicht weit, der auch von den Ferienspielkindern fleißig genutzt wird.

Mit Bändern fixierten die Kinder die Rohre, durch die dann die Bälle gerollt sind. © Wiechowski, Jona

Dass das Angebot ankommt, zeigt die Zahl der bekannten Gesichter: „In dieser Woche sind vier Kinder das erste Mal dabei, alle anderen waren schon einmal hier“, so der Jugendzentrumsleiter. Viele andere seien schon das sechste oder siebte mal dabei, wobei das Angebot nicht nur in den Sommerferien stattfinden, sondern wie zuletzt beispielsweise auch in den Osterferien. In diesem Rahmen schaute dann auch der Osterhase vorbei.