„Haben wir so noch nicht erlebt“: Lüdenscheid-Verkehr erschwert Paketzustellung erheblich

Von: Jona Wiechowski

Die Parkplätze an der Rosmarter Kombi-Zustellbasis sind voll. Bis auf wenige Ausnahmen wird von hier voll elektrisch ausgeliefert. © Wiechowski, Jona

Die im vergangenen Jahr fertiggestellte Kombi-Zustellbasis auf Rosmart ist jetzt komplett. In mehreren Wellen sind in den vergangenen Wochen weitere Lüdenscheider Bezirke eingezogen und profitieren unter anderem von deutlich mehr Platz.

Altena/Lüdenscheid – Seit inzwischen mehr als eineinhalb Jahren unverändert bleibt dafür die angespannte Verkehrssituation in Lüdenscheid: Dieter Schuhmachers, Pressesprecher der Deutschen Post DHL Group, spricht im Gespräch mit der Redaktion von einem Kraftakt, den die Zustellkräfte täglich leisten müssten. Verbessert hat sich durch den Wegfall der A45 im Bereich der Rahmedetalbrücke auch die Personalsituation nicht.

Von den Lüdenscheider Verbundzustellbezirken, die neuerdings von Rosmart aus ausgeliefert werden, muss gut die Hälfte jeden Tag durchs Nadelöhr, verdeutlicht Markus Wolframm. Als Zustellstützpunktleiter hat er die Situation in Lüdenscheid fest im Blick. Seit eineinhalb Jahren sei die Situation angespannt. „Das haben wir so noch nicht erlebt – und erstmal wird es auch nicht besser.“ Man wisse, es dauere auf jeden Fall noch Jahre. Entspannt habe sich die Situation auch seit dem Lkw-Durchfahrtsverbot nicht wirklich, zumal durch die Kontrollen viele wenden müssten, was für Rückstaus sorge.

Christiane Pauli ist ausbildende Zustellerin. Sie liefert Briefe und Pakete in Stüttinghausen in Lüdenscheid aus – und bekommt die dortige Verkehrssituation deshalb tagtäglich hautnah zu spüren. © WIECHOWSKI

Auch Markus Hermel, neuer Zustellbasenleiter auf Rosmart, von wo aus mehrere Paketzustellbezirke in Lüdenscheid beliefert werden, spricht von einer „Herausforderung jeden Tag“.

Personalsuche schwieriger geworden

Bemerkbar macht sich die Situation Lüdenscheid auch bei der Personalsuche, die deutlich schwieriger geworden sei. Die Fluktuationsfrequenz habe sich erhöht. Gerade jene, die längere Fahrten zum Arbeitsplatz gehabt hätten, hätten sich in der jüngeren Vergangenheit nach anderen Jobs umgesehen, berichtet Wolframm, unter anderem auch mit Blick auf die zeitweise stark gestiegenen Spritpreise. „Wir versuchen, den Personalbestand wieder aufzubauen“, sagt er, betont aber auch, dass eine stabile Zustellung nach wie vor gesichert sei. Nach neuen Mitarbeitern sucht der gelbe Konzern in Lüdenscheid aktuell unter anderem mit neun Großplakatwänden, auch im Sterncenter. Mit Arbeitsmarktzulage und der neuesten Tariferhöhung sei der Job bei der Post jetzt „wirklich lukrativ“, unterstreicht Wolframm und freut sich auf neue Mitarbeiter.

Neuer Standort eine Erleichterung

Bereits seit 19 Jahren dabei, davon acht in Lüdenscheid, ist Christiane Pauli. Die ausbildende Zustellerin arbeitet im Bezirk Stüttinghausen. Start- und Endpunkt ihrer Tour ist seit einigen Wochen das Post-Gebäude auf Rosmart. Der Weg dorthin sei zwar länger, insgesamt spricht sie aber von einer Arbeitserleichterung. „Vorher musste alles durch ein Tor rein und durch ein Tor raus“, berichtet sie. Das sei jetzt entspannter. Auf Rosmart ist ordentlich Platz. Auch können die Fahrzeuge überdacht beladen werden, dazu erfolgt das Laden der E-Fahrzeuge hier von oben. Vorher hätte man immer über die Ladesäule drübersteigen müssen, erinnert sich Pauli an beliebte Stolperfallen.

Nach wie vor sind in Lüdenscheid übrigens noch einige Bezirke untergebracht, unter anderem jene, die zu Fuß oder per Fahrrad ausliefern. Für sie ist die verkehrliche Situation kein Problem.