Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr

Spende an die Kinderfeuerwehr

+ © Hornemann Der Vorstand der Jugendfeuerwehr. Zum neuen Gruppensprecherteam wurden Jana Gluth und Felix Grass gewählt. Lucy Koch und Fynn Horstkötter kümmern sich um die Kassenführung, Jordon Krüger ist Schriftführer. © Hornemann

Altena - In der Altenaer Jugendfeuerwehr wird der Nachwuchs früh an verantwortungsvolle Aufgaben herangeführt. So wurde bei der Jahresdienstbesprechung am Montag ein eigener Vorstand gewählt.