Geburtstagskinder stemmen ein fantastisches Fest

Altena - Längst nicht nur Dahler waren am Wochenende auf den Beinen, um das 775-jährige Dorfbestehen gebührend zu feiern. Die Meile war noch nicht eröffnet, da waren die besten Plätze an der Kaffeetafel am Samstag bereits ausgebucht. Für das witzige Bobbycar-Rennen mit prominenter Besetzung standen aber alle gern wieder auf. Spieleparcours, Konzerte und der Festakt zum 125-jährigen Bestehen des SGV Dahle ließen darüber hinaus keine Langeweile aufkommen.

„Von dieser Fete können sich große Städte noch eine Scheibe abschneiden!“, kommentierte Rainer Groß, der das Fest fotografisch dokumentiert hatte. Insbesondere der gelungene Partyabend mit der Band „Maraton“ aus Münster, gepaart mit dem Höhenfeuerwerk am dunklen Nachthimmel, hatte mächtig Eindruck hinterlassen bei allen Beteiligten.

Auch Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein konnte den Dorfbewohnern beim offiziellen Festakt am Sonntag nur eines raten: „Bleiben Sie so, wie Sie sind, und lassen Sie sich nicht in Ihre Strukturen reinreden. Die sind fantastisch, die funktionieren.

Der beste Beweis dafür ist diese Aussicht hier von dieser Bühne auf Ihr Fest!“ Hollstein konnte die Knie glücklicherweise wieder voll durchstrecken, nachdem er zu den Teilnehmern des Bobbycar-Rennens am Samstag gehört hatte. Denn es genügte nicht, die steile Westerfelder Straße einfach entspannt hinunter zu rollen.

Dahler sind fantastische Gastgeber Zur Fotostrecke

Die Organisatoren vom Dahler Qualitätsring hatten mit einem Slalom-Parcours einen gemeinen Kniff eingebaut. Der erforderte höchste Konzentration und muskelkaterförderliche Beinarbeit. Aber keiner der Herausgeforderten wollte kneifen.

So sausten Pfarrer Uwe Krause, Ortsvorsteher Helmar Roder, Landtagsabgeordneter Thorsten Schick, Stadtwerke-Chef Marc Bunse, die Schützenköniginnen Judith Ociepka (Dahle) und Astrid Bösert (Evingsen), die Gemeindeschwestern Andrea Gerdes (Evingsen) und Susanne Garthe (Dahle), die Bankenvertreter Holger Wolf (Sparkasse) und Olaf Wenders (Volksbank) und auch der Evingser Ortsvorsteher Thomas Schmitz mal mehr und weniger mühelos die Rennstrecke hinab.

Eine Riesengaudi fürs anfeuernde Publikum, zumal sich insbesondere die kirchlichen Vertreter auch noch in witzige Outfits aufs Fahrzeug begeben hatten. Anschließend war die Rennstrecke für einen offenen Wettbewerb freigegeben, bei dem große und kleine Gäste sich auch mal versuchen konnten.

Dahler Institutionen hatten derweil die Spiel- und Spaßmeile eröffnet. Ein wörtlich zu nehmender Höhepunkt war der Slackline-Klettergarten des CVJM Dahle hinter der Jugendbegegnungsstätte - ein herrlich schattiges Plätzchen an diesem sonnenverwöhnten Festwochenende.

Die Kinder zog es in die begehbaren Wasserbälle und auf die Hüpfburgen. Wer vom Toben noch nicht genug hatte, der ging kurzerhand in die Turnhalle, wo der TuS alles aufgebaut hatte, was Spaß macht. Lasergewehrschießen mit dem Schützenverein und Bogenschießen mit dem Team Kohlberghaus forderten die Konzentration heraus. Willkommene Stärkungen in Form süßer und herzhafter Spezialitäten lieferten Restaurants, Dorfmarkt und Vereine.

Ein reizendes Singspiel der Grundschüler, Auftritte des Shantychors Werdohl, des Frauenchors Evingsen und des Tambourcorps Dahle sorgten für schöne musikalische Umrahmung. Tief in die Historie blickten Heimatverein und SGV Dahle mit ihren Bildergalerien. „Es war gar nicht so einfach, die Essenz aus 775 Jahren, beziehungsweise 125 Jahren zu gewinnen“, betonten Helmar Roder und SGV-Vorsitzender Udo Lahrmann. Aber es war zur Zufriedenheit aller Gäste geglückt!