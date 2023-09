Kampf gegen Ratten: Jetzt werden intelligente Köder eingesetzt

Von: Ina Hornemann

Teilen

Ralf Berg (l.) leuchtet tief hinein in den Kanal in der Grabenstraße. In so einem Untergrund fühlen sich Ratten wohl: Sehr wenig Strömung, ein kleiner Mauervorsprung zum Ruhen. Wenn dort noch Essen angeschwemmt wird, gibt es keinen schöneren Ort auf der Welt. © Hornemann

Unbeaufsichtigt lüftet Nicole Güldner ihr Apollo-Kino derzeit nicht mehr: In der Nette hat sich eine Rattenfamilie angesiedelt und insbesondere in der Dämmerung haben sich Jungtiere auf der Straße getummelt. Das ist weder für die Anwohner der Nette, noch für die Kinobesucher und Gäste der Gaststätte Pilling schön und appetitlich. Das Abwasserwerk der Stadtwerke greift nun ein und beködert die Kanalisation.

Altena – Nicole Güldner hat schon öfter die nicht fachgerechte Entsorgung von Hausmüll in der Nachbarschaft bemängelt. Statt in der Tonne landen Müllbeutel öfter mal direkt am Straßenrand und Ratten haben so leichtes Spiel, um an begehrte Essensreste zu kommen. „Wenn wir einen direkten Verursacher für solche Probleme ausfindig machen können, sprechen wir ihn an“, erklärt Ordnungsamtsleiterin Lisa Pflüger. Das Problem ist ihr und den Kollegen bekannt und wurde auch an die Stadtwerke kommuniziert. Wenn im Abwasserwerk ein Rattenbefall bekannt wird, rücken die Kollegen aus und beködern die Kanalisation.

„Dort liegen die meisten Probleme mit Ratten“, weiß Chantal Westphal aus der Abwasserwerk-Verwaltung. Und häufig ist der Mensch dran schuld, dass es sich die Plagegeister dort gemütlich machen, denn wenn Essensreste die Toilette heruntergespült oder im Ausguss entsorgt werden, müssen die Tiere nur noch drauf warten, welche Leckerei als nächste angespült wird. „Und dann kommt ja noch hinzu, dass Ratten sehr clever sind. Sie kommunizieren miteinander. Sehen sie, dass eine Ratte an vergifteter Nahrung gestorben ist, fressen sie selbst nicht davon und warnen auch noch andere“, ergänzt Westphal.

Deshalb wird mit Substanzen beködert, die nicht den sofortigen Tod der Tiere auslösen, um diesen Effekt zu vermeiden. Der in Altena verwendete Getreideköder mit dem nahezu romantischen Namen „KanaleGrande“ ist mit einer Substanz ausgestattet, die den Tod bis zu vier Tage später eintreten lässt und zwar ohne Spuren zu hinterlassen, denn die Ratten verbluten innerlich.

Den Getreideköder hängt das Team vom Abwasserwerk an einem Stück Draht in den Kanal. Der Tod lässt nach dem Knabbern auf sich warten: Bis zu vier Tage. © Hornemann, Ina

Ralf Berg und seine Kollegen kennen sich gut aus: Die Befähigungsschulung zum Auslegen solcher Köder ist ein dreitägiges Seminar, in dem sehr viel über das Leben der Nager, Giftstoffe und ihre Wirkung in Erfahrung zu bringen ist. „Es gibt auch viele Systeme. Für uns in Altena sind aber die Getreideköder die besten. Wir können sie regelmäßig kontrollieren und austauschen und das recht einfach, weil kein geschlossener Kasten geöffnet werden muss“, erklärt Ralf Berg, der die Spuren der Nager sehr genau lesen kann.

Früher hat das Team ganze Stadtteile vollständig ausgestattet. Jetzt rückt das Abwasserwerk immer auf Abruf aus – auch aus Umweltschutzgründen, denn Gift ist nie gut – auch nicht im Abwasser. Insgesamt schätzt Ralf Berg die Situation in Altena gut ein. „Wir haben es doch selbst in der Hand. Wer sorgsam mit seiner Lebensmittelentsorgung umgeht, kann auch Ratten vermeiden. Öfter mal ums Vogelhäuschen herum fegen, keine Tiernahrung liegen lassen, dann haben wir es schon im Griff. Großstädte wie Dortmund kommen ja gar nicht mehr hinterher...“

Das liegt auch daran, dass Ratten eine enorme Reproduktionsfähigkeit haben. Mehrmals im Jahr bringt ein Weibchen Würfe von bis zu acht Jungen auf die Welt, die nach zwei Monaten selbst geschlechtsreif sind. Über 100 Krankheiten können Ratten auf Menschen übertragen und Überträger von Tierseuchen sind Ratten ebenfalls.