Instandsetzung oder Neubau? Bad-Eröffnung in Dahle einen Schritt weiter

Von: Jona Wiechowski

Die Flut vom 14. Juli 2021 hatte das Dahler Frei- und Hallenbad überschwemmt und massiv beschädigt. Seitdem ist es geschlossen. Am Samstag soll die Machbarkeitsstudie diskutiert werden. Archi © Storch

Es tut sich was in Sachen Dahler Frei- und Hallenbad: Am Samstag, 28. Januar, gehen die Vorarbeiten zur Instandsetzung oder zum Neubau nach den massiven Flutschäden vom Juli 2021 in die zweite Runde

Altena – Dann wird Vereinsvertretern und Nutzergruppen nämlich die Machbarkeitsstudie vorgestellt. Entstanden ist die auf Grundlage ihrer Ideen. Unter der Moderation von Katrin Brenner und Thorsten Wattenberg, beide Betriebsleitung Bäderbetrieb der Stadt Altena, hatten sich im Oktober vergangenen Jahres bekanntlich „alle, die einen Schlüssel zum Bad haben“, getroffen. Neben den wassersporttreibenden Vereinen waren damals auch Schulen, der Förderverein des Bades, der Stadtsportverband und auch die Polizei, die ebenfalls Trainingszeiten im Bad hatte, eingeladen. Mit dabei waren auch die Schwimmmeister und andere Mitarbeiter.

Dem Ingenieurbüro Vizl teilten sie bei diesem Treffen mit, was sie vom neuen Bad unbedingt brauchen. Breitere Türen waren ein Wunsch; den Beckenrand so zu gestalten, dass man dort nicht abrutsche ein anderer. „Jeder hatte seine Besonderheiten“, berichtet Katrin Brenner, die den Austausch damals als sehr wichtig und sehr diszipliniert empfunden habe, wie sie im Gespräch mit der Redaktion erzählt. Sie gehe davon aus, dass das auch beim nächsten Treffen am Samstag so sein werde.

Die Machbarkeitsstudie, die dort präsentiert wird, hat Brenner seit Mittwoch vorliegen. Im Kern gebe es zwei Varianten: Einmal eine Instandsetzung der vorhandenen Anlage und einmal einen Teilneubau des Frei- und Hallenbades. „Ziel ist es, etwas zu bauen, was letztlich vernünftig genutzt werden kann“, sagt Brenner.

Im Anschluss an die Vorstellung der Studie soll diskutiert werden, um gemeinsam einen Vorschlag für den Betriebsausschuss zu erarbeiten, der einen größtmöglichen Konsens darstellt. Denn: „Der Workshop kann keine Beschlüsse fassen“, betont Brenner, die das Treffen dennoch als „wichtigen Schritt“ bezeichnet.

Schließlich wird der Betriebsausschuss in seiner nächsten Sitzung eine Empfehlung für den Rat abgeben, der wiederum einen Beschluss treffen muss, damit es zu einer Ausschreibung kommen kann. „Noch ein langer Weg, der aber beschritten werden muss, schließlich finanziert das Land die Maßnahmen aus dem Wiederaufbauplan“, heißt es auf der Stadt-Homepage dazu.

Wann das Bad wieder genutzt werden kann, ist derzeit nicht absehbar. Zuletzt war 2025 im Gespräch.

Rückblick: Im Rahmen des Hochwassers am 14. Juli 2021 waren auch zwei Bäche in Dahle extrem angeschwollen und beförderten riesige Mengen Geröll und Schlamm auf das Gelände des Frei- und Hallenbades und richteten damit massive Schäden an. Seitdem steht der Betrieb still.

Treffen am Samstag

Das Treffen von Vereinsvertretern und Nutzergruppen findet am Samstag, 28. Januar, ab 10 Uhr in der Feuerwache Dahle statt.