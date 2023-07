Wirtschaftsförderer Kai Klotz ist seit Mai für alle Altenaer Unternehmen da

Von: Ina Hornemann

Kai Klotz verlässt seinen Arbeitsplatz im Rathaus Altena am Tag öfter, um wirtschaftsrelevante Themen mit Unternehmen vor Ort zu besprechen. © Hornemann

Er ist erst 32 Jahre alt und hat schon eine beeindruckende Vita: Kai Klotz, Altenas neuer Wirtschaftsförderer, hat Werkzeugmacher gelernt, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre studiert, für den Telefonbuchverlag Carl Hinnerwisch gearbeitet und für das Jugendamt der Stadt Bochum. Jetzt ist er vom Jobcenter Iserlohn nach Altena gewechselt. „Da war ich Sachbearbeiter“, erklärt der neue Mann im Rathaus.

Altena –Lust auf Veränderung hat er öfter gehabt im Leben und Altena hatte seine Neugierde geweckt, als die Stellenaussschreibung für die Wirtschaftsförderposition gelesen hatte.

„Ich freue mich, dass es geklappt hat“, sagt Kai Klotz, der im Mai seinen Dienst angetreten hat. Seine Tage fangen nie gleich an und hören nie gleich auf. „Ich besuche Geschäfte und Unternehmen, kümmere mich um Buchführung, Verwendungsnachweise und auch um jede Menge Förderprogramme. Die sind wichtig für eine Stadt wie Altena. Sie können einer Innenstadt wie unserer sehr helfen, Geschäftsleute anzusiedeln. Auch jetzt haben wir Leute in der Lennestraße, die sich aufgrund von Förderungen etwas trauen. Aber auch welche, die den Sprung auch ohne Unterstützung wagen. Manche Tätigkeit kann man in den Schaufenstern ja schon sehen.“ Dass die City wieder blüht, wünscht sich Klotz sehr. „Sie ist aktuell mein größter Arbeitsbereich.“

Ab August kommt ein zweiter, sogar riesiger hinzu, denn die Stelle des Altenaer Wirtschaftsförderers ist stets mit der Geschäftsführung der Rosmart GmbH verbunden. „In das Thema muss ich mich noch einarbeiten. Es gibt noch interessante Flächen, die zu vermarkten sind. Die will ich natürlich noch clever anbieten.“

Der Austausch mit anderen Wirtschaftsförderern ist da natürlich hilfreich, zumal Rosmart eine Gemeinschaftswerk mit Lüdenscheid und Werdohl zusammen ist.

Der Region wünscht er natürlich Durchhaltevermögen in Anbetracht der aktuellen Straßensituation. „Hoffentlich halten die Umleitungsstrecken und auch die Unternehmen durch, bis wir eine neue A45-Brücke haben!“

Bei Problemen ist er für alle Unternehmen in Altena erster Ansprechpartner. „Und natürlich auch für Anregungen.“ Die der Bürger hat er auch im Blick. „Ich weiß, wie sehr ein Schuhgeschäft oder eine Drogerie gewünscht sind. Auf Ketten können wir leider nicht setzen. Es wird mutige Selbstständige brauchen. Für die bin ich da!“