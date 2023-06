Innenminister eröffnet neue Altenaer Polizeiwache

Von: Volker Heyn

Teilen

Minister Reul (2.v.r) übergab den Schlüssel zur Wache mit Landrat Voge (2.v.l.) an den früheren Wachleiter Nowak. © Heyn, Volker

Flott über die Bühne ging am Freitagnachmittag die offizielle Übergabe und Eröffnung der neuen Polizeiwache für Altena und Nachrodt-Wiblingwerde im ehemaligen Bahnhofsgebäude durch Innenminister Herbert Reul (CDU) Nach weit weniger als einer Stunde waren die Grußworte gesprochen und die 500 Quadratmeter Fläche besichtigt. Die Beamtinnen und Beamten versehen ihren Dienst schon seit zwei Monaten in den eigens für die Polizei hergerichteten Räumen.

Altena/Nachrodt – Mit genau drei Minuten Verspätung kam der schwarze Wagen mit dem Minister und Personenschützern auf dem Polizei-Parkplatz neben dem früheren Bahnhofsgebäude an. Die drei Minuten Verspätung habe er kassiert, weil er zwischen Nachrodt und Altena vor der Ampel gestanden habe. Landrat Voge (CDU) rief er zu: „Da hättest Du auch mal die Ampel abschalten können.“ Nach ein paar geschüttelten Händen trat Reul ans Mikrofon und kam mit seinen Notizen nicht zurecht, die vom Wind durcheinander gewirbelt wurden: „Ist nicht zu retten mit dem Papier.“ Reul sprach frei und wurde ernst: „Ich kann mich an Altena erinnern, wo es weniger schön war.“ Der Innenminister hatte die Stadt kurz nach der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 besucht.

Zwei Milliarden Euro habe die Landesregierung für Liegenschaften für die Polizei ausgegeben, momentan sei die Finanzsituation schwierig. Er versprach, sich weiterhin für eine gute Ausstattung und die Erneuerung von Wachen in NRW einzusetzen. „Ich verspreche: Wir finden Wege, wir lassen den Faden nicht abreißen.“

Eine Aufnahme mit symbolischer Bedeutung: Innenminister Herbert Reul (CDU) im Gespräch mit Altenas stellvertretender Bürgermeisterin Hanna Freissler (CDU) und dem früheren Wachleiter Markus Nowak vor den Duschräumen für Polizistinnen. In den Grußworten zur Übergabe der neuen Altenaer Polizeiwache wurde deutlich, wie wichtig es der Polizei ist, für Frauen ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. © Heyn

Im Bezug auf die Altenaer Örtlichkeiten kam der Minister ohne Manuskript doch nicht weiter: „Ohne Zettel ist Kappes.“ Altena habe jedenfalls eine tolle neue Wache bekommen mit dem Effekt, dass man mit jeder neuen Einrichtung besser werde und lerne. Die alte Wache sei einfach „reif“ gewesen, die Gewerbeaufsicht hätte sie sonst stillgelegt, scherzte der Minister. Gute Arbeitsbedingungen sei das Minimum, was der Staat Polizistinnen und Polizisten bieten müsse, das habe auch etwas mit Wertschätzung zu tun.

Reul: „Manches ist unerträglich, was sich Polizeibeamte anhören und antun lassen müssen.“ Mit dem Wunsch, dass „alle, die hier arbeiten, jeden Tag gesund nach Hause kommen“ gab Reul das Mikro weiter.

Landrat Marco Voge (CDU) war froh, dass die Polizeistation Altena nach 43 Jahren in neue Räume umziehen konnte. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Altena, bei den Besitzerfamilien Kraus und Opitz und stellvertretend für das Land beim CDU-Abgeordneten Thorsten Schick.

Während sich der Tross von Gästen und Besucherinnen im Schlepptau des Ministers die Räume der neuen Polizeiwache anschauten, wurde in der Wache gearbeitet. © Heyn

Für ein paar Zahlen und Fakten sorgte letztlich Ralf Wagener, als Abteilungsleiter Polizei ranghöchster Polizist im Märkischen Kreis direkt unterhalb von Landrat Voge. Das Gebiet von Altena und Nachrodt-Wiblingwerde umfasse 74 Quadratkilometer und 24 000 Bürgerinnen und Bürger. Werdohl werde von Altena aus polizeilich unterstützt. Er erinnerte an den 1. Oktober 1982, als die erste Frau in NRW in Uniform in den Polizeidienst trat. Erst zehn Jahre später, 1992, wurde die erste Polizistin im Märkischen Kreis eingestellt. Auf der Altenaer Wache betrage der Frauenanteil 39 Prozent. Die neue Wache sei auch nach den Erfordernissen der Beschäftigung von Frauen im Polizeidienst eingerichtet worden. Wagener: „Die Polizei soll auch ein attraktiver Arbeitgeber für Frauen sein.“

Weil die neue Polizeiwache im ehemaligen Bahnhofsgebäude naturgemäß keinen großen Raum für Feierlichkeiten hat, wurden die Grußworte von Innenminister Herbert Reul (CDU) und anderen Ehrengästen auf dem Polizei-Parkplatz neben dem Gebäude gesprochen. © Heyn

Die symbolische Schlüsselübergabe erfolgte wenig später an den ehemaligen Wachleiter Markus Nowak, der Ausbau und Einrichtung der neuen Wache geprägt hatte.

Das Gebäude ist in Besitz der Familien Opitz und Kraus, sie hatten einen Millionenbetrag investiert, um den polizeilichen Sicherheitsanforderungen in dem denkmalgeschützten Gebäude zu gewährleisten. Das Land pachtet die Wache.