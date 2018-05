Leckerer Kinder-Knickebein

Da wollten am Wochenende viele kosten: Das Kinder-Knickebein ohne Alkohol kam gut an.

ALTENA - Die Kompanie Kelleramt um ihren Chef Peter Rohe hat der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft, FWG, jetzt eine besondere Überraschung gemacht. Die Mädchen Inka und Lucy kreierten für den Schützennachwuchs einen leckeren Kinder-Knickebein. Und das ganz ohne Alkohol.

Das Traditionsgetränk ist auf den Festen der Kompanie und der FWG künftig also auch für Kinder zu erhalten. Aber alles der Reihe nach: Inka und Luca sind im Grundschulalter und waren von jeher von den Farben des Knickebein im Trinkgläschen fasziniert. Also beschlossen die Beiden letzten Samstag beim Kränzebinden, dass sie selbst eine alkoholfreie Variante der Schützenspezialität herstellen möchten. Inka und ihre Mama Kerstin waren die ganze Woche fleißig und überraschten dann mit ihrem besonderen Knickebein das Kelleramt beim Kränzebinden. Und so stellen die beiden aufgeweckten Kinder ihre Kinder-Knickebein-Spezialität her:

Man nehme Waldmeister-Götterspeise, Himbeer-Götterspeise und Zitronen-Götterspeise und garniere das mit einer halben Aprikose. Noch etwas Kakaopulver macht letzten Endes den Kinder-Knickebein perfekt.

Kompaniechef Peter Rohe: „An dieser,Erfindung’ zeigt sich, wie begeistert unser Schützennachwuchs ist. Wir sagen voller Freude: Ein dreifach Pott Jost den Kinder-Knickebeinmädels!“