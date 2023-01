Schwarzenstein: Hoffnungs-Paket für Ruinen-Welt

Von: Volker Heyn

Drei Mitarbeiter der Landesagentur Urban.NRW besuchten gemeinsam mit Altenas Bauabteilungsleiter Andreas Kisker (hinten) die Ruine Schwarzenstein. Stadt und Agentur haben einen Rahmenvertrag, um innerhalb von zwei Jahren aus der Brachfläche etwas zu machen. © Heyn, Volker

Klaus-Dieter Büttner hat schon eine Menge an hoffnungslos anmutenden Schrottimmobilien, kaputten Häusern und zerfallenden Industriearealen gesehen. Von daher ist sein – erstmal nur ganz oberflächliches – Erstaunen über die architektonische Schönheit mancher Teile des Schwarzenstein-Gebäuderiegels an der Lenne nicht nur Zweckoptimismus.

Altena – Als Teil einer dreiköpfigen Delegation der Landesagentur NRW.Urban war Büttner als Vertreter des noch ganz jungen Entwicklungsprogamms unter dem Titel „Bau.Land.Partner+“ nach Altena gekommen, um sich mit Bauabteilungsleiter Andreas Kisker den gesamten Komplex von innen anzuschauen. Die Stadt Altena hat mit der Landesagentur über das Sonderprogramm einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Innerhalb von zwei Jahren sollen wirtschaftlich umsetzbare Ideen zur Nutzung des gesamten Areals stehen.

Das Programm stellt laut Büttner ein „Rundum-sorglos-Paket“ für die Stadt Altena dar, zudem wird alles mit 90 Prozent durch das Land bezuschusst. Die Fördermittel sind genehmigt, die Arbeit an der Flächenentwicklung beginnt gerade jetzt. Das Unterstützungsangebot von NRW.Urban betrachtet Flächen, die einen erhöhten Aufklärungsbedarf haben und ohne fundierte Planungen und eine Förderperspektive nicht reaktiviert werden können. Altena hat den großen Vorteil, dass die Industriebrache bereits in städtischem Besitz ist.

Viele Bereiche sind nicht ohne Lebensgefahr zu betreten. © Heyn, Volker

Mit nach Altena gekommen waren der Bauingenieur Helge Mankowski und der Architekt Michael Polte. Letzterer ist für Möglichkeiten von Wohnungsbau im Boot.

Klar ist, dass große Teile schlicht und einfach abgerissen werden müssen. Jüngere Bausubstanz muss ganz weg, vieles ist architektonisch wertlos. Alte stählerne Dachkonstruktionen könnten stehen bleiben und Veranstaltungsflächen einen Überbau geben. Historisch anmutende Gebäudeteile könnten in Wohnraum umgewandelt werden. Bei der Entwicklung der Flächen will man natürlich zu etwas Nutzbarem kommen. Dienstleistung, nicht störendes Gewerbe, Wohnen, ein Hotel am Radweg, so etwas vielleicht.

In den Katakomben ist es moderig, Wasser fließt. © Heyn, Volker

„Wer wollte da nicht wohnen? So etwas Schönes wie hier habe ich lange nicht gesehen. Ehrlich.“ Diese Sätze entfuhren Büttner, als er vom Brückenübergang zwischen den Gebäuden die Fronten mit Blick auf Lenneinsel und Finanzamt betrachtete. Fachlich noch ungeprüft, wohlgemerkt, aber ehrlich.

Riesige Hallen ohne Dach gammeln stilvoll vor sich hin. © Heyn, Volker

Die riesigen Hallen, tropfenden Katakomben und verlassenen Gebäude strotzen nur so vor Industrieromantik. Horden von „Lost-Places“-Fans sind offensichtlich hier durchgezogen und haben den eigentümlichen Charme von verrottendem Material und stillstehender Zeit in sich aufgenommen. Unter Lebensgefahr – weite Teile sind akut einsturzgefährdet. Die Stadt hat deshalb schon sehr viel Geld in Absperrungen gesteckt, jegliches ungenehmigte Betreten steht weiterhin unter Strafe.

In diesem Gebäudeteil war der Brand ausgebrochen. © Heyn, Volker

Staatsanwaltschaft ermittelt seit zehn Monaten

Am 26. März 2022 war es in den Ruinen der Schwarzenstein-Brache zu einem Großbrand gekommen, neben einem unbezifferter Schaden am Gebäude entstanden hohe Einsatzkosten bei der Feuerwehr und Kosten zur weiteren Sicherung des Gebäudes. Bei den Ermittlungen zur Ursache des Großbrandes in der Industriebrache konnte die Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg vermelden. Zwei Mädchen und eine junge Frau stehen im Verdacht, für das Feuer verantwortlich zu sein, teilte Polizeisprecher Christof Hüls damals mit. Die Drei hatten Feuer in Tonnen entfacht, worauf das Dach abbrannte. Laut Polizeiangaben handelt es sich um eine 18-jährige Altenaerin sowie zwei Iserlohnerinnen (15 und 16 Jahre alt). Knapp zehn Monate später gibt es noch keine näheren Informationen. Pressesprecher Dr. Gerhard Pauli von der Staatsanwaltschaft Hagen bestätigte lediglich, dass die Ermittlungen gegen die Heranwachsenden und Jugendlichen im Gange seien.