Indiana Jones trifft auf Harry Potter: Termine Jugendsinfonieorchester stehen fest

Teilen

Das Märkische Jugendsinfonieorchester probt derzeit für Sommerkonzerte in Lüdenscheid, Werdohl und Meinerzhagen. © Sebastian Sendlak

Die Melodien großer Filme kommen im Märkischen Kreis live auf die Bühne. Das Märkische Jugendsinfonieorchester (MJO) spielt die Filmmusik bei ihren Sommerkonzerten im August in Lüdenscheid, Werdohl und Meinerzhagen. Der Vorverkauf hat begonnen.

Altena/Werdohl – Wer berühmte Filmmusik wie aus Indiana Jones, Harry Potter und Star Wars live erleben möchte, sollte sich die Sommerkonzerte des MJO merken. Die Musiker bringen vom 12. bis zum 19. August namenhafte Film-Soundtracks auf die Bühne. Die Sinfonie-Konzerte finden am 12. August in Lüdenscheid, am 13. August in Werdohl und am 19. August in Meinerzhagen statt. Dirigiert werden die Konzerte von Thomas Grote. Als Gast wird der Solist Anar Bramo die Musiker des MJOs begleiten.

Intensive Proben in Schleiden-Gmünd

Bis zu den Auftritten probt das junge Orchester intensiv in der Jugendherberge Vogelsang in Schleiden-Gemünd (Nordrhein-Westfalen). „Die Teilnehmerzahl an unserer Probenphase knüpft fast wieder an das Anmeldeniveau vor Corona an. Damit sind wir sehr zufrieden. Wir freuen uns auf die bevorstehenden Konzerte“, berichtet Michelle Wolzenburg vom Fachdienst Kultur und Tourismus des Märkischen Kreises. Eine öffentliche Generalprobe findet am 5. August um 17 Uhr im Kursaal Gemünd in Schleiden-Gemünd statt. Der Eintritt ist frei.

Die Konzerttermine im Überblick:

Samstag, 12. August: 18.30 Uhr: Kulturhaus Lüdenscheid, Eintritt: 15 Euro, ermäßigt: zehn Euro (Karten an der Theaterkasse, die Kasse ist bis zum bis 24. Juli geschlossen)

Sonntag, 13. August, 16 Uhr Festsaal Riesei, Werdohl (Stadionstraße 50) Vorverkauf über die Stadtbücherei Werdohl unter Tel. 0 23 92/20 73

Samstag, 19. August,19.30 Uhr Stadthalle Meinerzhagen (Otto-Fuchs-Platz 1), Eintritt Abendkasse 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro, Eintritt Vorverkauf: 15/10 Euro, Vorverkaufsstellen sind Buchhandlung Schmitz, Fotoatelier Albrecht und Buchhandlung Timpe in Kierspe