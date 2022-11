Unnötige Heimaufenthalte vermeiden

„Ich möchte mich bedanken beim Märkischen Kreis, dass es dieses Angebot gibt“

Von: Thomas Krumm

Pflegekräfte und Beraterinnen kamen zur Jubiläumsfeier in die Burg Holtzbrinck. © Krumm, Thomas

Vor 25 Jahren schuf der Märkische Kreis ein Informations- und Beratungssystem für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Als Stichtag für diese unabhängige Beratung gilt der 19. November 1997. Ulli Berger, der von Anfang an und bis 2017 dabei war, zeigte sich zufrieden über das Erreichte: „Der Märkische Kreis hat aus den gesetzlichen Vorgaben das Beste gemacht.“

Altena – Dieses Beratungsangebot gilt für alle Märker, die nicht in Lüdenscheid oder Iserlohn wohnen. Die beiden größten Städte haben eigene Angebote zur Pflegeberatung. Dienstort der Beraterinnen des Kreises ist Altena.

Der Fachbereich für Soziales und Gesundheit des Märkischen Kreises nahm das Gründungsjubiläum am Dienstagabend zum Anlass für eine kleine Feier in der Burg Holtzbrinck. Torsten Sauer, bisheriger Sachgebietsleiter Gesundheits- und Pflegeplanung des MK, unternahm eine „Zeitreise“ von der Geburt dieses neuen Beratungsangebots 1997 bis zur Einrichtung einer digitalen Pflegeberatung 2020. Denn mit Corona änderte sich alles: Es konnten weder Beratungssprechstunden in den Kommunen des Märkischen Kreises, noch Hausbesuche angeboten werden.



Pflegebedürftigkeit tritt plötzlich auf.

Telefoniert wurde schon immer. Torsten Sauer nannte den Grund, warum in vielen Fällen eine zügige Kontaktaufnahme geboten ist: „Pflegebedürftigkeit tritt plötzlich auf.“ Die digitale Pflegeberatung ist eine Weiterentwicklung dieses fernmündlichen Kontakts, der auch nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen erhalten bleiben soll.



Schwerpunktthemen der Beratung sind die Suche nach einer geeigneten Pflegeeinrichtung und Demenzerkrankungen, mit denen besondere Herausforderungen verbunden sind. Eine pflegende Angehörige beschrieb die Situation, als ihre Schwiegermutter dement wurde: „Wir brauchten Hilfe und fragten uns: ‘Was sollen wir tun? Wie sollen wir damit fertig werden?’“ Die Vermittlung einer Fachärztin für Demenz und die Verschreibung von Medikamenten habe der Patientin noch ein vergleichsweise gutes Jahr geschenkt: „Sie war fröhlich, lachte wieder und hatte wieder Essenswünsche.“ Die Pflegeberatung war der Ausgangspunkt für die Bewältigung der Situation: „Ich möchte mich bedanken beim Märkischen Kreis, dass es dieses Angebot gibt.“

Unnötige Heimaufenthalte vermeiden

Torsten Sauer nannte Grundsätze der Beratungen. Vorrangiges Ziel sei „die Vermeidung unnötiger Heimaufnahmen“. Bevor eine stationäre Aufnahme erwogen wird, werden Möglichkeiten für eine ambulante Betreuung geprüft. Das ist nicht nur ein Gebot für Sparsamkeit: Viele Menschen möchten auch im Alter im gewohnten Umfeld bleiben. Die Aufklärung über die zahlreichen ambulanten Hilfsmöglichkeiten kann dabei helfen, diesen Wunsch zu erfüllen. Myra Mani, Geschäftsführerin des Pflegedienstes Mani, klärte einige grundsätzliche Fragen zum Thema Pflegeberatung: Wann muss die Beratung stattfinden? Wie kann die Pflege organisiert werden? Und welche Möglichkeiten gibt es? Nicht immer passt das, was für einen pflegebedürftigen Menschen wünschenswert wäre, zu dem, was die Pflegekräfte leisten können.



Fachkräftemangel im Bereich der Pflege

Fachbereichsleiter Volker Schmidt wies auf grundsätzliche Probleme hin: „Der Fachkräftemangel wird gerade im Bereich der Pflege deutlich.“ Aufgrund des demografischen Wandels sei es keine leichte Aufgabe, die nötigen Fachkräfte zu bekommen. Abhilfe könne die Anwerbung von Pflegekräften im Ausland schaffen. Ein Roboter, der mit verschiedenen Angeboten um Aufmerksamkeit warb, war nicht nur Spielzeug: „Auch die Digitalisierung wird uns immer mehr beschäftigen“, stellte Volker Schmidt fest. Auch er bekannte sich nachdrücklich zur häuslichen Pflege und deren Ziel, „dass die Menschen so lange wie möglich zuhause bleiben“.





Die Pflegeberatung des Märkischen Kreises hat eine zentrale Telefonnummer: 02352/966-7777.