Impfbus: So lief es beim vorletzten Stopp

Von: Jona Wiechowski

Bei der vorletzten Station: Thomas Schmitz vom Fachbereich Gesundheit des Märkischen Kreises, Impfarzt Dr. Ulrich Fricke und Volker Schmidt, Fachbereichsleiter Gesundheit und Soziales beim Kreis (von links). © Wiechowski, Jona

Zum vorletzten Mal überhaupt hat der Impfbus am Dienstag Halt in Altena gemacht. So ist es gelaufen.

Altena – Das Thermometer zeigte sieben Grad Minus an, als der Impfbus am Dienstagmorgen ein vorletztes Mal insgesamt und ein letztes Mal in der Burgstadt Halt machte. Trotz klirrender Kälte kamen 17 Impfwillige vorbei. Damit erfüllte sich die Hoffnung eines Team-Mitglieds, an dem Tag doch noch zweistellig zu werden. Denn das war bei den letzten Stationen nicht immer der Fall – auch ein Grund dafür, warum das Corona-Impfangebot Ende der Woche eingestellt wird.



„Der Bedarf ist nicht mehr vorhanden“, stellte Volker Schmidt fest. Der Fachbereichsleiter Gesundheit und Soziales beim Märkischen Kreis warf am Morgen einen Blick am Langen Kamp vorbei, wo der Bus parkte.



Seit genügend Impfstoff vorhanden ist und vermehrt in den Arztpraxen geimpft wird, ist die Impfbus-Nachfrage immer weiter zurückgegangen. Dazukommt ein Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums, der regelt, dass Kreise und kreisfreie Städte nur noch bis zum 31. Dezember stationäre oder mobile Impfangebote vorhalten sollen. Ab dem 1. Januar 2023 sind keine stationären Angebote im Auftrag des Landes mehr vorgesehen – auch der Märkische Kreis hält sich an die Erlasslage.

Die absolute Hochzeit erlebte der Impfbus vor ziemlich genau einem Jahr: im November und Dezember 2021. Hunderte Meter lange Schlangen bildeten sich vor dem Impfbus, Menschen warteten teilweise vier bis fünf Stunden; andere stellten sich gar nicht erst an, zeichnete sich doch ab, dass der Impfstoff nicht reichen wird.



Zuletzt hatte die Resonanz an den Bussen dann massiv abgenommen. Bei einem Stopp in Neuenrade kam sogar kein einziger, hieß es vom Impfbus-Team.



Was viele gemeinsam hatten, die das Angebot noch nutzten: Sie ließen sich meist ein drittes oder viertes Mal impfen – so wie jetzt auch in Altena. Kreis-Pressesprecher Alexander Bange berichtet im Nachgang davon, dass es sich bei den 17 erfolgten Impfungen um „ausschließlich zweite Auffrischungsimpfungen“ gehandelt hat.



Die Impfwilligen mussten am Dienstag kaum warten. Mitglieder des Impfbus-Teams gingen die wichtigsten Sachen durch, beantworteten Fragen, ehe Dr. Ulrich Fricke den Impfstoff verabreichte. Der Hemeraner Arzt ist seit Anfang an dabei. Am Freitag wird er ein letztes Mal im Impfbus sein, wenn er in Menden halten wird. Das ist zumindest der Plan. Denn bis Ende März wird der Märkische Kreis quasi in Alarmbereitschaft stehen und könnte den Impfbus zeitnah reaktivieren – für den Fall, dass wider Erwarten erneut ergänzende staatliche Impfangebote notwendig werden sollten.