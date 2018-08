Immer wieder Randale an Bauruinen auf dem Nettenscheid

Eindringlinge im "Lost Place"

+ © Thomas Bender Auf den Dächern wurden am Wochenende Schieferverblendungen abgerissen © Thomas Bender

Altena - Am Wochenende war wieder schwer was los in und vor allem auf den leerstehenden Hochhäusern auf dem Nettenscheid. Das berichtet Vanessa Kritzler, die am Europaring in direkter Nachbarschaft zu den Beinahe-Bauruinen wohnt.