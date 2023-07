Zwangsversteigerung einer schwer zugänglichen Immobilie

Von: Ina Hornemann

Die Immobilie Im Steinsiepen 10 samt Grundstück hat laut Gutachten einen Verkehrswert von 103 000 Euro. Weitere 200 000 Euro müssten in die Sanierung investiert werden. Und die Sparkasse hält auch noch die Hand auf und möchte 25 000 Euro beglichen bekommen. © Heyn

Für 51 500 Euro hätte der Interessent es haben können, das Haus Im Steinsiepen 10 am Drescheider Berg. „Für 50 000 hätte ich es vielleicht sogar gekauft. Aber ob ich die Schulden bei der Sparkasse begleichen möchte?“ Ein Gebot hatte der Mann deshalb am Dienstag bei der Zwangsversteigerung im Amtsgericht nicht abgegeben. Doch bevor man am Ende leer ausgeht, gibt sich die Sparkasse als Hauptgläubigerin entgegenkommend und möchte mit dem Interessenten in Kontakt bleiben.

Altena – Der Interessent war sogar schon mal vor Ort. Überlegt, ob er mit einem Partner die aufwendige Räumung übernehmen will und eine nicht minder aufwendige Sanierung. „Da sind 17 Höhenmeter zu überwinden. Und man wird es per Hand erledigen müssen. Das schreckt ein wenig ab“, schätzt der Mann schmunzelnd ein. Er lässt dem Sparkassenmitarbeiter, der die Hauptgläubigerin vertritt, gern seine Kontaktdaten da. „Man kann sich einig werden“, bekräftigt der Vertreter des Kreditinstituts. Rund 25 500 Euro Schulden müssten beglichen werden, selbst wenn das einzig zuschlagsfähige Mindestgebot von 51 000 Euro eingegangen wäre.

Die Belange des Finanzamts Arnsberg und die eines Altenaer Rechtsanwalts hätten vielleicht beglichen sein können mit einem guten Gebot. Das Finanzamt möchte knapp unter 12 000 Euro eintreiben, der Anwalt ist auf den Kosten des Verfahrens sitzen geblieben, das dem Besitzer des Hauses Im Steinsiepen 10 überhaupt den Schlamassel eingebrockt hat. Die Erbschaft des Hauses hätte er vielleicht besser ausgeschlagen, schätzen alle Verfahrensbeteiligten heute ein. Denn das Haus ist wahrhaftig keine einfache Immobilie.

Der Bietinteressent hat 17 Höhenmeter gemessen, die fußläufig zum Entrümpeln und Sanieren zu überwinden sind. © Heyn, Volker

Am Waldrand des Drescheider Berg gelegen und ungünstig mit dem Auto anzufahren gehört es nicht zu den Immobilien-Filetstücken. Sprudelkästen und Einkäufe schleppt man die vielen Treppenstufen ungerne rauf und auch das Entrümpeln per Hand wird schwierig. Davon zeugen die Fotos aus dem Inneren der Immobilie, die Gutachter Daniel Naumann im Auftrag der Justiz gefertigt hat.

Einige Räume zeigen deutliche Spuren der Verwahrlosung. Ob sich noch dauerhaft jemand in den Wohnungen aufhält, ist ungewiss. Kontakt zum Schuldner konnte die Sparkasse nur sporadisch und über Dritte herstellen. Gemeldet ist er nicht mehr in dem Haus, das ihm offenbar mehr Ärger als Freude gemacht hat.

Ersteigert hat es niemand. Rechtspflegerin Köching wird so oft neue Termine ansetzen, wie die Gläubiger ihre Ansprüche im Verfahren aufrecht erhalten. „Es ist nicht mal die schlechteste Immobilie“, beurteilt die Justizfachangestellte. „Man kann was draus machen.“