Schwerer Unfall mit fünf Verletzten: Illegales Rennen war wohl der Grund

Ein Unfallfahrer war betrunken

+ © Krumm Schwer beschädigt waren die beiden Unfallfahrzeuge, ein VW Golf und ein Audi 80, nach dem Unfall auf der Rahmedestraße. © Krumm

Dem schweren Unfall mit fünf Verletzten, der sich am Samstagabend auf der Rahmedestraße auf Höhe des Restaurants Zagreb in Altroggenrahmede ereignete, ist wahrscheinlich ein illegales Autorennen vorausgegangen.

Altena – Gegen 22.55 Uhr sollen sich zwei Männer mit ihren Autos ein Rennen auf der Rahmedestraße geliefert haben und dabei verunglückt sein. Fünf Insassen der beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt.

Laut Zeugenaussagen fuhren ein Altenaer (27) in einem VW Golf und ein Herscheider (21) in einem Audi 80 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Altena in Richtung Lüdenscheid. Im Bereich des Restaurants verloren sie im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und stießen zusammen. Der Audi 80 durchbrach einen Zaun und fuhr vor eine Hauswand. Der Golf kam schwer beschädigt auf der Straße zum Stehen.

Raser aus Altena hatte getrunken

„Die beiden Fahrer sowie insgesamt drei von vier Beifahrern wurden leicht verletzt“, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholvortest ergab bei dem Altenaer einen Wert von fast einem Promille. Er musste mit zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Polizisten sicherten Spuren und stellten sowohl die Fahrzeuge, als auch die Führerscheine der Fahrer sicher.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen am Unfallort. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten abgestreut und zahlreiche Trümmer und Splitter von der Straße gefegt werden. Die Rahmedestraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt

Polizei sucht weitere Zeugen des Unfalls und des Rennens

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Unfalls beziehungsweise auch des Rennens und fragt: Wer hat den eigentlichen Unfall oder die beteiligten Fahrzeuge auch im Vorfeld des Unfalls gesehen? Hinweise, zum Beispiel zum Fahrverhalten, nehmen die Polizeiwachen Altena (Tel.: 02352/91990) oder Lüdenscheid (Tel.: 02351/90990) entgegen.

Erst Anfang August wilde Jagd durch die Burgstadt

Erst Anfang August hatten sich ein 17-jähriger Franzose, der noch keinen Führerschein hat, und ein 22-jähriger Niederländer eine wilde Jagd durch Altena geliefert. Von der Autobahn 46 kommend, waren sie durch Nachrodt-Wiblingwerde und anschließend auch die Burgstadt gerast, ehe die Polizei sie am Ortsausgang auf der Bundesstraße 236 im Bereich Schwarzenstein stoppen konnte.

Weniger glimpflich war im März ein illegales Rennen ausgegangen. Damals auf der Ihmerter Straße zwischen Ihmert und Evingsen. Dieses endete mit einem heftigen Crash. Denn in einer Kurve verlor der Fahrer eins Opel Corsa (52) die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte im hoher Geschwindigkeit in den Eingangsbereich der Gaststätte Elfenfohren. Der Raser erlitt schwere Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt, weil die Gaststätte an diesem Abend wenige Minuten vorher geschlossen hatte. Der zweite Rennteilnehmer konnte bislang nicht ermittelt werden. Er soll laut Zeugenaussagen wohl in einem silberfarbenen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Eventuell handelte es sich um einen Audi A4.