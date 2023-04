Illegales Rennen: Polizei tappt weiter im Dunkeln

Von: Markus Wilczek

Eingeklemmt in dem Autowrack wurde der Altenaer bei dem Unfall in Elfenfohren und musste von der Polizei aus dem Fahrzeug befreit werden. © Archiv

Knapp drei Wochen ist das illegale Autorennen zwischen Hemer-Ihmert und Altena-Evingsen, das mit einem heftigen Unfall und einem verletzten Altenaer am Restaurant Elfenfohren auf der Ihmerter Straße ein abruptes Ende fand, mittlerweile her.

Altena – Den zweiten Teilnehmer des Rennens, der in einem silberfarbenen Fahrzeug, vermutlich einem Audi A4, unterwegs war, hat die Polizei noch immer nicht ermitteln können. Das teilte Polizeisprecher Marcel Dilling auf Nachfrage der Redaktion mit.

„Wir hatten zwischendurch einen neuerlichen Zeugenaufruf gestartet, weil wir Hinweise hatten, dass eventuell Fußballfans im Bereich Iserlohn-Kesbern etwas gesehen haben könnten, aber diese Hoffnung hat sich leider zerschlagen“, sagte Dilling.

Unfallfahrer kann noch immer nicht befragt werden

Der Unfallfahrer (52) aus Altena habe nach wie vor nicht befragt werden können. Zu schwer seien die Verletzungen. „Der Mann ist weiterhin nicht vernehmungsfähig, da müssen wir jetzt abwarten“, sagte Dilling.

Der Altenaer war am Abend des 18. März mit seinem Opel Corsa auf der Ihmerter Straße in einer Rechtskurve mit hohem Tempo von der Fahrbahn abgekommen und gegen den gläsernen Eingangsbereich des Restaurants Elfenfohren gekracht. Weil das Restaurant glücklicherweise seit einigen Minuten geschlossen war, gab es hier keine Verletzten. Der Altenaer erlitt bei dem Crash schwerste Verletzungen, musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber nach Dortmund in eine Spezialklinik geflogen werden.

Fahrzeuge rasten vor dem Unfall durch Ihmert

Vor dem Unfall sollen sich laut Zeugenaussagen der Altenaer in seinem Opel und der unbekannte zweite Rennteilnehmer in dem silberfarbenen Auto mit ihren Fahrzeugen mehrfach mit hoher Geschwindigkeit überholt haben. Dabei sollen die Autos zunächst über die Westendorfer Straße durch Ihmert gerast und dann nach rechts auf die Ihmerter Straße in Richtung Evingsen abgebogen sein. Auf dieser passierte wenige Kilometer weiter in Elfenfohren der schwere Unfall. Der Fahrer des silberfarbenen Autos flüchtete in Richtung Altena.

Zeugenhinweise zum flüchtigen Fahrzeug nimmt weiterhin die Polizei in Hemer entgegen: Tel. 02372/90990.