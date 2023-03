Illegales Rennen: Polizei sucht weiterhin das zweite Fahrzeug

Von: Markus Wilczek

Das Unfallauto des Altenaers krachte mit hoher Geschwindigkeit gegen das Restaurant-Gebäude, die Polizei musste den schwer verletzten 52-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. © Polizei MK

Nach dem Unfall am Samstagabend gegen 21.50 Uhr auf der Ihmerter Straße kurz vor der Altenaer Stadtgrenze, als ein Opel Corsa von der Straße abkam und mit hoher Geschwindigkeit gegen die Fassade des glücklicherweise seit wenigen Minuten geschlossenen Restaurants Elfenfohren krachte und diese schwer beschädigte, ermittelt die Polizei jetzt auch offiziell wegen eines illegalen Autorennens.

Altena/Ihmert – Das sagte Polizeisprecher Christof Hüls am Montag auf Nachfrage der Redaktion. Zudem erklärte Hüls, dass es sich bei dem Unfallfahrer, der mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Dortmund geflogen worden war, anders als von der Polizei am Wochenende zunächst berichtet, um einen Mann aus Altena und nicht aus Hemer handelt.

Der 52-Jährige soll sich laut Zeugenaussagen vor dem Unfall ein Rennen mit einem silberfarbenen Auto, vermutlich einem Audi A4, geliefert haben. Beide Fahrzeuge sollen sich bei hoher Geschwindigkeit mehrfach überholt haben. Der Fahrer des silberfarbenen Fahrzeugs flüchtete nach dem Crash in Richtung Altena. Nach ihm sucht die Polizei weiterhin.

„Wir wissen bislang, dass die Fahrzeuge in Ihmert über die Westendorfstraße gefahren und dann nach rechts auf die Ihmerter Straße in Richtung Altena abgebogen sind, bevor es in Elfenfohren zu dem Unfall gekommen ist“, sagte Polizeisprecher Hüls, der auf weitere Zeugenhinweise hofft: „Jede Kleinigkeit kann uns helfen. Vielleicht hat ja jemand die Autos auf dem Weg durch Ihmert oder später das in Richtung Altena flüchtende silberfarbene Auto gesehen.“ Sachdienliche Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der MK- Polizei in Iserlohn unter Tel. 0 23 71 / 91 99 71 23 entgegen.

Eine aus Ihmert ebenfalls in Richtung Altena fahrende Zeugin verlor auf der Ihmerter Straße zunächst den Sichtkontakt zu den beiden Fahrzeugen, entdeckte dann jedoch wenig später den Opel Corsa auf dem Dach liegend vor dem Restaurant. Das Auto war in einer Rechtskurve geradeaus weiter und in den gläsernen Eingangsbereich des Restaurants gefahren. Der Fahrer war in dem Opel eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Der 52-jährige Altenaer konnte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen bislang noch nicht von der Polizei befragt werden. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Es ist ein Totalschaden. Die Höhe des Schachschadens allein am Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro.

Sollte der flüchtige Rennteilnehmer ermittelt werden, droht ihm eine harte Strafe. „Kommt es bei einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zu Verletzten, sind bis zu fünf Jahre Haft möglich“, so Polizeisprecher Hüls. Sollte sich vor Gericht der Verdacht eines illegalen Rennens nicht sicher beweisen lassen, bliebe noch immer eine Unfallflucht mit Personenschaden. „Auch dafür ist eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren möglich“, sagte Hüls.