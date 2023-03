Illegales Rennen: Altenaer weiterhin im Krankenhaus

Von: Markus Wilczek

Teilen

Der Opel Corsa krachte gegen die Fassade von Restaurant Elfenföhren, der Fahrer aus Altena wurde schwer verletzt. © Privat

Altena – Nach dem illegalen Autorennen am Samstagabend vergangener Woche, sucht die Polizei weiterhin den zweiten Beteiligten. Der schwer verletzte Altenaer kann noch nicht befragt werden.

Altena - „Leider haben wir auf unsere Zeugenaufrufe bislang keine weiteren Hinweise erhalten“, sagte Polizeisprecher Lorenz Schlotmann am Freitag, 24. März, auf Nachfrage der Redaktion. Die Ermittlungen dauerten aber an und die Polizei hoffe weiterhin, dass sich noch Zeugen melden. „Jede Kleinigkeit kann wichtig sein, wer etwas gesehen hat, soll sich bitte bei uns melden“, sagte Schlotmann. Hinweise nimmt unter anderem die Polizeidienststelle in Altena unter Tel. 0 23 52 / 9 19 90 entgegen. Bei dem illegalen Rennen war am Samstagabend um 21.50 Uhr ein 52-jähriger Altenaer mit seinem Opel Corsa auf der Ihmerter Straße in einer Rechtskurve mit hohem Tempo von der Fahrbahn abgekommen und gegen den gläsernen Eingangsbereich des Restaurants Elfenfohren gekracht. Weil das Restaurant glücklicherweise seit einigen Minuten geschlossen war, gab es hier keine Verletzten. Der Altenaer erlitt bei dem Crash schwerste Verletzungen, musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber nach Dortmund in eine Spezialklinik geflogen werden.

Zeugenaussagen

Der zweite Rennteilnehmer, unterwegs in einem silberfarbenen Fahrzeug – wahrscheinlich ein Audi A4 –, flüchtete nach dem Unfall über die Ihmerter Straße in Richtung Altena. „Den 52-Jährigen konnten wir aufgrund der Schwere seiner Verletzungen bislang noch nicht zu dem Unfallhergang befragen, er befindet sich auch weiterhin in stationärer Behandlung“, sagte Polizeisprecher Schlotmann auf Nachfrage. Nun solle in der nächsten Woche von Tag zu Tag geschaut werden, ob eine Befragung möglich ist. Bekannt ist durch Zeugenaussagen bisher, dass die beiden Fahrzeuge in Hemer zunächst über die Westendorfstraße und dann weiter über die Ihmerter Straße Richtung Altena rasten, sich dabei mehrfach gegenseitig überholten – bis das Rennen an der Fassade des Restaurants ein jähes Ende fand.