Nach Sperrmüll-Problem in der Innenstadt: Illegalen Müll jetzt per App melden

Von: Jona Wiechowski

In der App des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung finden Kunden nun auch den Müllmelder, um illegal entsorgten Müll melden zu können. © ZFA

Ein Fall von über Wochen nicht abgeholtem Sperrmüll in der Altenaer Innenstadt war am Montagabend Thema in der Sitzung des Rates. In diesem konkreten Fall hatte der Baubetriebshof der Stadt den Abfall entsorgt. Grundsätzlich sei aber der Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) dafür verantwortlich, bei dem Sperrmüll angemeldet werden kann.

Altena – Sollte so etwas noch einmal vorkommen oder Bürger an anderen Stellen Müll sehen, könnten sie eine neue Funktion in der Abfall-App des ZfA nutzen, wie Bürgermeister Uwe Kober (CDU) erklärte.

Per Müllmelder Fundorte mit illegalem Abfall melden

Der sogenannte Müllmelder steht ab sofort allen Bürgern im Verbandsgebiet zur Verfügung. „Mit dem Müllmelder können Fundorte mit illegalem Abfall an den ZfA gemeldet werden. Dabei müssen dem ZfA der Fundort – per Standortermittlung oder manueller Angabe des Standortes – sowie Fotos oder Angaben zu den vorgefundenen Abfällen mitgeteilt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Zweckverbands.

Alle eingehenden Meldungen werden vom ZfA geprüft und dann an das mobile Entsorgungsteam weitergeleitet. „Dieses kümmert sich umgehend um die Beseitigung“, heißt es.

Wenn Hinweise gefunden werden: Ordnungswidrigkeitenverfahrens drohen

Würden Hinweise zum Verursacher gefunden, würde der ZfA im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens an den Verursacher herantreten.

Abschließend heißt es in der Mitteilung: „Für Verwaltungsmitarbeitende gestaltet sich die Verfahrensweise etwas anders, aber ist insgesamt einfacher als das bisherige Vorgehen.“

Mehr Informationen

Die App ist erhältlich über den Apple AppStore für das Betriebssystem iOS sowie für Android-Geräte bei Google Play. Mehr Informationen zur Abfall-App des Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) gibt es unter folgender Internetadresse: www.zfa-iserlohn.de/app.