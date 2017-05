150. Evingser Dorfcafé am 5. Juli

+ Andrea Gerdes (l.) und Doris Gurlt laden zum 150. Dorfcafé ein - auch im Namen von Erika Sauser. Foto: Hornemann

Altena - Im März 2003 waren die Aussichten auf Kaffee und Kuchen trübe in Evingsen: Nach der Schließung der Bäckerei gab’s nicht mal mehr ein Teilchen zu kaufen. Doch beim Spülen nach einer Frauenhilfsstunde kam Ulrike Pallmann, Vera Kayser und Doris Gurlt eine Idee. So wurde das Dorfcafé geboren, das am 5. Juli zum 150. Mal stattfindet.