"Ich werde Euch kalt machen": Stadtwerke-Mitarbeiter bedroht

Altena - Am Dienstag wurden in Altena gegen 10 Uhr Mitarbeiter der Stadtwerke von einem Mann bedroht, weil sie kurzfristig das Wasser im Bereich Europaring abgestellt hatten.

Er werde sie "kalt machen", wenn er nicht in zehn Minuten wieder Wasser hätte. Der 33-jährige Altenaer, der in einer Wohnung am Europaring wohnt, wurde später, als er seine Wohnung verließ, von Polizeibeamten überwältigt und fixiert.

Der 33-Jährige wurde auf Grund seines Gesundheitszustandes einer Klinik im Norden des Märkischen Kreises zugeführt. Die Ermittlungen wegen einer Nötigung/Bedrohung dauern an.