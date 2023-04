Hungrige Diebe: Täter klauen mehrere Beutel Falafel

Von: Markus Wilczek

In Altena klauten offenbar hungrige Diebe mehrere Beutel Falafel aus einem Dönerladen. © Silas Stein/DPA

Diese Diebe dürften ziemlich hungrig gewesen sein: Unbekannte brachen zwischen Dienstagvormittag und Mittwochnachmittag gewaltsam in einen Dönerladen an der Markstraße in Altena ein.

Sie beschädigten dafür eine Blechwand. Entwendet wurden laut Mitteilung der Polizei mehrere Beutel Falafel.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Altena unter Tel. 02352/91990 entgegen.