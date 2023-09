Ein Mausoleum für Hunde: Das gibt es nur in Altena zu sehen

Von: Markus Wilczek

Setzen die Teile des Hundemausoleums zusammen: Dr. Agnes Zelck und Arnold Beuke. © Bange

Einen Einblick, was bei der Ausstellung „Hunde. Treue Gefährten des Menschen“ ab dem 12. November in den Museen Burg Altena und im Deutschen Drahtmuseum in Altena zu sehen sein wird, gab jetzt eine Lieferung des Museumsdorfs Cloppenburg (niedersächsisches Freilichtmuseum).

Altena - Der Leiter der Sammlung und Dokumentation, Arnold Beuke, und Magazinverwalter Markus Brinkmann waren 200 Kilometer nach Altena gefahren, um den Transport der Fracht zu begleiten.

Ausstellungskuratorin Dr. Agnes Zelck von den Museen des Märkischen Kreises, freut sich, dass das Hundemausoleum nun bald in der Burg Altena zu sehen sein wird: „Das Mausoleum für den Hund Leo gehört zu meinen Lieblingsstücken.“ Das hölzerne Objekt ist 178 Zentimeter hoch und besteht aus mehreren Teilen. Es stammt aus der Zeit um 1890 und gehörte einem ostfriesischen Hofbesitzer. Zelck: „Vermutlich schuf er es selbst für seinen verstorbenen Hund.“

Einzelteile müssen wie ein Puzzle zusammengesetzt werden

Das Ausstellungsstück kam aus dem Museumsdorf in mehreren Holzkisten. Die Mitarbeiter des Freilichtmuseums und die Museumsmitarbeiter des Kreises setzten die Teile des Hundemausoleums wie Puzzle wieder zusammen. Nun wartet es in der Vitrine auf die ersten Besucher ab dem 12. November.

Während dieses Objekt von Freundschaft und Liebe zwischen Mensch und Hund erzählt, zeugen andere Objekte von der Rolle des Hundes als Arbeitstier. Ebenfalls aus Cloppenburg stammt der Rollbandgöpel, eine Kraftmaschine fürs Buttern. Der Hund lief festgebunden ein Rollband aufwärts und trieb eine Welle an, die wiederum mit einem Butterfass verbunden war. Dieses Ausstellungsstück wird im Deutschen Drahtmuseum im Bereich „Dogs in Jobs“ zu sehen sein.

Transport eine besondere Herausforderung

Der Transport des Göpels in den Sonderausstellungsraum des Drahtmuseums stellte eine besondere Herausforderung für Jens Münchhoff und Stefan Graßing, Mitarbeiter der Museumswerkstatt des Kreises, sowie Arnold Beuke und Markus Brinkmann aus Cloppenburg dar. Denn das massive Holzobjekt passte nicht in den Aufzug, sodass die vier Männer es mit Muskelkraft durch das Treppenhaus in die zweite Etage tragen mussten.

Weitere Leihgaben des Museumsdorfs für die Sonderausstellung sind ein Hundekarren, eine Hundepeitsche sowie zwei Hundehalsbänder aus massivem Eisen.

Ausstellung läuft bis Oktober 2024

Die Ausstellung ist vom 12. November 2023 bis 13. Oktober 2024 in den Museen Burg Altena und im Deutschen Drahtmuseum zu sehen. Der Eintritt in die Ausstellung ist im Museumseintritt enthalten.