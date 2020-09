Hubschrauber landet nach Betriebsunfall

Schwere Kopfverletzung

+ © Stoßberg Nach einem Betriebsunfall flog ein Rettungshubschrauber den Verletzten in eine Klinik. © Stoßberg

Bei einem Betriebsunfall wurde am Donnerstag in Altena ein Mitarbeiter eines metallverarbeitenden Betriebes schwer am Kopf verletzt. „Christoph 8" flog den Mann in eine Klinik.