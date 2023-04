Arbeitsunfall auf Rosmart: Hubschrauber fliegt Schwerverletzten nach Dortmund

Der Rettungshubschrauber Christoph 8 brachte den Verletzten nach Dortmund in ein Krankenhaus. © Feuerwehr Altena

Schwerer Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag im Gewerbegebiet Rosmart: Ein Mitarbeiter der Firma Berghöfer erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen in eine Spezialklinik geflogen wurde.

Gegen 16.20 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu dem Unternehmen gegenüber der Kletterhalle gerufen. Dort sollte eine Person unter einem Kupferring eingeklemmt sein. „Diese Meldung bestätigte sich nicht. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Arbeiter bereits frei und konnte direkt vom Rettungsdienst versorgt werden“, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Philipp Selle.

Feuerwehr mit rund 25 Kräften im Einsatz

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde für den Transport des Verletzten ein Rettungshubschrauber alarmiert. Dieser flog den Patienten nach der Erstversorgung vor Ort in ein Dortmunder Krankenhaus.

Im Einsatz waren insgesamt etwa 25 Wehrkräfte der hauptamtlichen Feuerwache und des Löschzuges drei (Rahmedetal, Rosmart und Drescheid), zudem der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen aus Altena und Lüdenscheid sowie dem Notarzt, dazu der Rettungshubschrauber Christoph 8 und die Polizei. Der Einsatz war gegen 17.50 Uhr beendet.