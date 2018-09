Hörgenüsse per Funk und Induktion

Hörverstärkern im Stadtgebiet auf der Spur: Dorfkirchen und die Burg Holtzbrinck sind ausgestattet

+ © Hornemann Karsten Wolfewicz nimmt im Garten der Geschichte das Mikrofon zur Hand, wenn einer der Funkempfänger aus dem Systemkasten entnommen wurde. © Hornemann

Altena - Pfarrer Uwe Krause ist es gar nicht anders gewohnt: Grundsätzlich predigt er für die evangelischen Kirchengemeinden Dahle und Evingsen durch ein Mikrofon und bietet damit gleichzeitig eine Hörverstärkung für Kirchenbesucher an, deren Gehör nicht mehr 100-prozentig funktioniert. In beiden Dorfkirchen ist eine Induktionsschleife an den Akustiksystemen installiert. In der Burg Holtzbrinck nutzen Kulturfreunde gerne die Funk-Kopfhörer, die vor vier Jahren von Familie Brüninghaus gestiftet worden sind.