Höhenrettung im MK: Feuerwehr befreit Gleitschirmflieger aus einem Baum

Die Erstmeldung klang dramatisch: Mit dem Stichwort „Höhenrettung, Gleitschirmflieger in Hochspannungsleitung“ wurde die Feuerwehr Altena am Montagabend alarmiert. Glücklicherweise war der Gleitschirmflieger aber weniger gefährlich „gelandet“.

Altena - Wie die Feuerwehr Altena am Abend mitteilte, ging die Alarmierung um 19.02 Uhr ein. Die hauptamtliche Feuerwache sowie die ehrenamtlichen Einheiten Knerling, Freiheit und Mühlendorf rückten zur Sauerlandhalle in den Ortsteil Pragpaul aus. Auch die Polizei war vor Ort.

Die Erstmeldung „Gleitschirmflieger in Hochspannungsleitung“ bestätigte sich laut Feuerwehr vor Ort nicht. „Zwar war es zu einer Bruchlandung eines Gleitschirmfliegers gekommen, allerdings hing dieser danach nicht in einer Hochspannungsleitung, sondern in einem Baum.“

Mit Hilfe der Drehleiter wurde der Mann aus dem Baum gerettet. Er blieb unverletzt. Anschließend wurde der Gleitschirm geborgen.