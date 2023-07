Höhenbegrenzer am Hemecker Weg abgebaut

Von: Ina Hornemann

Der Höhenbegrenzer am Eingang Hemecker Weg ist abgebaut. Lkw dürfen trotzdem dort nicht fahren. © Heyn

Der Höhenbegrenzer am Eingang des Hemecker Wegs in Richtung Rosmart ist abgebaut worden. Obwohl er die L 530 direkt betraf, war Straßen.NRW als Landesbetrieb gar nicht für den Auf- und Abbau zuständig: „Während der Vollsperrung Rahmede war das eine Forderung der Feuerwehr, der die Autobahn-Gesellschaft nachkommen musste“, erklärt Andreas Berg auf Nachfrage in der Landesbetriebs-Außenstelle Hagen.

Altena – Genaugenommen stellte der Höhenbegrenzer eine verschärfte Unterbindung dar. Lkw dürfen die Strecke nämlich ohnehin nicht befahren. Das ist durch das Verkehrszeichen 253 schon sehr lange an der Stelle kommuniziert.

Mit Verbotsumgehungsversuchen ist die Region bedingt durch die fehlende Brücke trotzdem dauerhaft konfrontiert. Hinzukommen vielerleiorts diverse „No Trucks!“-Schilder, die allerdings auch nicht immer den erwünschten Erfolg haben. „An Überraschungen sind wir ja gewöhnt“, weiß Andreas Berg.

Als der Höhenbegrenzer installiert worden war und Lkw gezwungen waren, den Hemecker Weg zu meiden, schilderte dessen direkter Nachbar aus dem Haus 1: „Es ist hier wie früher sonntags.“ Unter der Woche sei das Lkw-Verbot ständig missachtet worden. Mancher Fahrer nahm ein Knöllchen in Kauf. Es ist durchaus damit zu rechnen, dass nun erneut entsprechende Versuche gestartet werden.

Leicht haben es die Fahrer in der Region schon lange nicht mehr. Lüdenscheid hat das Lkw-Durchfahrtsverbot durchgesetzt. Es gilt: Wer ohne berechtigten (und nachweisbaren) Grund durch Lüdenscheid fährt, der muss 100 Euro Bußgeld plus Verwaltungsgebühren zahlen. Die Fahrer werden zum Wenden aufgefordert.