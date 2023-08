Hochzeits-WG schließt die Blumen-Lücke in der Altenaer City

Von: Ina Hornemann

Sabrina Schauerte nutzt als Mitwirkende der Hochzeits-WG in der Lennestraße das Ladenlokal für einen Frisch- und Trockenblumenverkauf. Damit kann sie nicht nur zeigen, welche floralen Dekorationen bei Hochzeiten möglich sind, sondern auch den Mangel an einem Blumengeschäft in der Innenstadt ausgleichen.

Altena - Nicht mal mehr auf dem Wochenmarkt gibt es aktuell Bundware oder Sträuße zu kaufen, weshalb die Floristin nun donnerstags, freitags und samstags von 9 bis 13 Uhr eine Auswahl ihrer selbsthergestellten Arrangements anbietet. Neben Sträußen und Bundblumen gibt es auch skulpturelle Kunstwerke aus getrockneten Pflanzen. „Was angeboten wird, ist explizit für alle. Nicht nur für Heiratswillige!“, verrät die Floristin, die auch gerne Bestellungen für festliche Anlässe oder den schön geschmückten Wohnzimmertisch annimmt unter der Rufnummer 01 76 / 42 73 59 69. „Ich bringe dann mit, was gebraucht wird“, erklärt Sabrina Schauerte, deren Portfolio auf www.blumenschauerte.de eingesehen werden kann. Beratung für angehende Eheleute bietet sie donnerstags und freitags persönlich an. „Aber man muss wirklich nicht heiraten wollen, um hier was Schönes zu finden“, berichtet sie. Das Team könne auch bei vielen anderen festlichen Anlässen hilfreich zur Seite stehen – sei es Konfirmation, Abiball oder ein großer runder Geburtstag.